لأنها "حامل" من الأمير هاري... الأسرة الملكية تفرض على ميغان ماركل اتباع قواعد صارمة

كما هو الحال في سائر التفصيلات البروتوكولية الدقيقة ضمن الأٍسرة الملكية البريطانية، يبدو أن قواعد صارمة جديدة سيكون على ميغان ماركل زوجة الأمير هاري وأحدث سيدات الأسرة الملكية اتباعها في مرحلة الحمل، وما بعده. بدءاً من كتمان جنس الجنين، مروراً بمحظورات السفر، وليس انتهاء بطقوس التعميد وتسمية المولود المنتظر.
فماهي هذه القواعد والأعراف التي على الأمير هاري وزوجته ميغان اتباعها؟
السفر للضرورة وبشكل مختصر
يطلب عادة من الأميرات عدم السفر أثناء فترة الحمل حفاظاً على الصحة لها وللجنين، وفي حال الضرورة، يكون عليهنّ اختصار الفترة ما أمكن.
كي تكون في الديار غير بعيدة عن الفريق الطبي المختص.
كتمان جنس المولود
كذلك، على النساء التابعات للعائلة الملكيّة كتمان سرّ جنس الجنين، ذكراً كان أم أنثى إلى حين موعد الولادة. ويقال إن معظم نساء العائلة الملكية لا يعرفن جنس مولودهنّ حتى لحظة الإنجاب!
طقوس تعتذر عن قبول الهدايا
يقال إن الأمهات الملكيات لا يتسنَّى لهنّ الاحتفاء بقدوم مولودهنّ، في مناسبات تقديم الهدايا، ويعتبر هذا التقليد غير لائق في عرف الأسرة المالكة، حيث إن أفرادها لا يجدون صعوبة أو مشكلة في شراء أي شيءٍ يحتاجونه.
مشاركة عدة قابلات
ومن التقاليد التي كانت متّبعة منذ زمنٍ طويل، أن تلد سيّدات العائلة الملكية في ديارهنّ، إلا أنّ هذه القاعدة تغيرت مع تعاقب الأزمنة، فالأميرة الراحلة ديانا سبق أن أنجبت الأمير ويليام في جناح "ليندو" داخل مستشفى "سانت-ماري" في العاصمة لندن، وهو ذات المكان الذي أنجبت فيه كيت ميدلتون أبناءها الثلاثة جميعهم. ويقال إن الأخيرة كانت لديها 3 قابلات عند مولد الأميرة شارلوت، ومن المنطقي أن تُعامَل ميغان بالمثل، برفقة طاقم طبي يشرف على ولادتها.
للمزيد على يورونيوز:
إبلاغ الملكة أولاً
من قواعد البروتوكول الملكيّ أيضاً، أن تكون الملكة أول من يبلًّغ لحظة ولادة جنين (أو أكثر)، وبعد إخبارها، يمكن للأقارب الآخرين والشعب أن يسمعوا بذاك الخبر.
جميع المواليد يعمًّدون بذات الثوب!
فيما يخص الملابس لأفراد العائلة المالكة وكذلك التصاميم، وكتقليد في العائلة المالكة، جميع المواليد الجدد مطالبون بارتداء ثوب محدد خلال مراسم التعميد.
وحسب موقع "رويال كونستراكشن تراست"، فإن 62 رضيعاً ملكياً كانوا يرتدون ذات الثوب قامت بتصميمه جانيت ساذرلاند مع سبيتالفيلدز سيلك وهانيتون لايس، وأعيد عام 2004، تكرار نسخة من التصميم.
أربعة أسماء لكل مولود
يُعطى معظم أفراد العائلة الملكية 4 أسماء عند مولدهم. فالأمير هاري على سبيل المثال، هو هنري تشارلز آلبرت ديفيد. وعلى نحوٍ مماثلٍ، ابنة أخته وشقيقاها هم: الأميرة تشارلوت إليزابيث ديانا، والأمير جورج ألكساندر لويس، والأمير لويس آرثر تشارلز. ومن المتوقّع أن تلتزم ميغان وزوجها الأمير هاري بهذا التقليد.