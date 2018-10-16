لأنها "حامل" من الأمير هاري... الأسرة الملكية تفرض على ميغان ماركل اتباع قواعد صارمة

كما هو الحال في سائر التفصيلات البروتوكولية الدقيقة ضمن الأٍسرة الملكية البريطانية، يبدو أن قواعد صارمة جديدة سيكون على ميغان ماركل زوجة الأمير هاري وأحدث سيدات الأسرة الملكية اتباعها في مرحلة الحمل، وما بعده. بدءاً من كتمان جنس الجنين، مروراً بمحظورات السفر، وليس انتهاء بطقوس التعميد وتسمية المولود المنتظر.

فماهي هذه القواعد والأعراف التي على الأمير هاري وزوجته ميغان اتباعها؟