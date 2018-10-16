نقلت جثامين خمسة كوريين جنوبيين إلى موطنهم، بعد أن قضوا في حادث مأساوي خلال تسلق جبال الهمالايا في نيبال إضافة إلى أربعة من المرشدين المحليين.
نقل جثامين متسلقي جبال من كوريا الجنوبية لقوا حتفهم في نيبال
نقل جثامين متسلقي جبال من كوريا الجنوبية لقوا حتفهم في نيبال
وقال مسؤول إنقاذ يوم الاثنين إن الكوريين الجنوبيين الخمسة ومرشديهم الأربعة الذين لقوا حتفهم أثناء تسلق جبالا الهيمالايا، توفوا بعد أن سقطت قطعة كبيرة من الثلج على منحدر صخري عند ممر جبلي ضيق.
وكان الفريق يحاول تسلق جبل جورجا الذي يبلغ ارتفاعه 7193 متراً ويقوده المتسلق الكوري الجنوبي كيم تشانج-هو محطم الأرقام القياسية في تسلق 14 من أعلى جبال العالم.
ورجح مسؤول الإنقاذ سوراج بوديال المشارك في عملية انتشال الجثث المتناثرة على منطقة واسعة في الجبال، أن يكون الحادث قد وقع يوم الخميس أو الجمعة. وكشف أن "بعض الجثث متناثرة على جانب منحدر صخري وهناك جثث أخرى في الوادي".
وقال "سقطت كتلة كبيرة من الثلج ارتفاعها مئة متر تقريباً من الجبل على الأرجح إلى ممر ضيق، مما سبب رياحاً قوية أصابت المخيم، وأسقطت المتسلقين من على طرف المنحدر الصخري إلى الوادي". ولم يوضح كيف تمكن من تحديد تسلسل الأحداث.
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وتعد هذه الحادثة أسوأ كارثة من نوعها في نيبال منذ عام 2015 حين لقي 18 متسلقاً حتفهم في انهيار جليدي بسبب زلزال كبير عند قاعدة جبل إيفرست.
قالت السلطات النيبالية إنه ليس لديها تفصيلات عن الحادث الذي وقع في منطقة نائية.