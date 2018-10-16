الإمارات تتهم طالبا بريطانيا بالتجسس

وجهت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين، تهمة التجسس لطالب بريطاني في مرحلة الدكتوراة.
النائب العام لدولة الإمارات قال إن السيد ماثيو هيدجز ، بريطاني الجنسية متهم بالتجسس لحساب دول أجنبية، وهو ما يهدد الأمن الاقتصادي والأمن السياسي لدولة الإمارات".
وقضى هيدجز في جامعة درهام 5 أشهر، حتى الآن، منذ القاء القبض عليه في مايو / أيار الماضي، في مطار دبي، وفق ما قالته زوجته دانييلا تيجيدا.
ويؤكد المحققون أنهم جمعوا أدلة من خلال البحث في أجهزة هيدغز الإلكترونية، ومن معلومات استخباراتية، نتيجة جهود المؤسسات الأمنية الإماراتية.
وأشارت زوجته إلى أن ماثيو سافر إلى الإمارات لإجراء بحوث أكاديمية، وأنه لم يمنح سوى زيارتين قنصليتين منذ اعتقاله.
ومثل المتهم البالغ من العمر 31 عاما أمام المحكمة في أبو ظبي، بعد جلسة استماع في وقت سابق، هذا الشهر.
ووفقاً لموقع جامعة درهام الإلكتروني، فإن هيدجز طالب دكتوراة في كلية الشؤون الحكومية والدولية، وكان قد شارك في تأليف ورقة عن الإخوان المسلمين ومجلس التعاون الخليجي.