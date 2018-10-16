ذكرت وسائل إعلام محلية تعرض سواحل محافظة شمال سيناء صباح اليوم الثلاثاء، لهطول الأمطار، وبالتالي مددت السلطات قانون الطوارئ في جميع محافظات الجمهورية.
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تمديد حالة الطوارئ في جميع محافظات مصر
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تمديد حالة الطوارئ في جميع محافظات مصر
وقال مصدر بغرفة عمليات شمال سيناء، إن الأمطار سقطت على مناطق المحافظة الساحلية، وتم إعلان حالة استنفار بمختلف الخدمات تحسبًا لحدوث سيول، والتأكيد على المستشفيات برفع درجة الاستعداد وكذا الوحدات الصحية.
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أصدر قرار التمديد لمدة 3 أشهر جديدة، لأسباب أخرى: حفظا على الأمن ولمواجهة خطر الإرهاب ولحماية الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين.
وتسمح حالة الطوارئ وفق القانون، بالمحاكمات أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، التي يحدد هيئتها الرئيس، التي لا يمكن الطعن في أحكامها.