فيديو: جيرارد بتلر يكشف النقاب عن سبب إلغائه زيارته للسعودية

استقبلت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون زائراً غير عادي الاثنين 15 تشرين الأول/ أكتوبر، هذا الضيف لم يكن سوى جيرارد بتلر النجم الإسكتلندي في مهمة ترويجية لفيلمه الجديد "هانتر كيلر".
إلا أنه ما كان لافت في هذه الزيارة هو تطرق النجم الاسكتلندي إلى قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ودفاعه عن قراره إلغاء زيارته إلى المملكة العربية السعودية للترويج لفيلمه الجديد، قائلاً إنه لم يشعر بأن هذا كان ليكون القرار الصحيح، وأنه كان من المفترض أن يلتقي ولي العهد محمد بن سلمان.
وفصّل قائلاً: "عندما استيقظت في الصباح السابق لرحلتنا إلى السعودية، تم إبلاغنا بما يجري، ولم نرى أنه وقت مناسب للمشاركة، فالمشاركة بهذه الحالة غير مستحسنة، على الرغم من أنني تضايقت من تأثير هذا على شركة الأفلام السينمائية السعودية لأنهم قاموا بكل شيء تجاهنا بتفانٍ، وكان هناك الكثير من المعجبين بانتظارنا، ولكن ما يحصل ليس وضع نود أن نكون جزءاً منه".
للمزيد على يورونيوز:
ماذا غرد محمد عبده وأحلام وناصر القصبي وبلقيس حول قضية خاشقجي؟
وكالة الأنباء الفرنسية: القنصل السعودي لدى تركيا يغادر إسطنبول متجها إلى الرياض
كل ما تريد أن تعرفه عن تطورات قضية اختفاء جمال خاشقجي
يلعب بتلر في الفيلم دور قائد غواصة يعمل مع البحرية الأمركية على إنقاذ رئيس روسيا.
واستعدادًا لدوره، أمضى بتلر ثلاثة أيام في غواصة في بيرل هاربور يمارس مهام الطواقم هناك ليستطيع محاكاتها في الفيلم. وأثنى الممثل الاسكتلندي على البحرية قائلاً إن الفيلم لم يكن ليظهر بالمستوى الذي ظهر به دون مساعدتهم.
وأضاف: "كان لدينا السيناريو لسنوات عديدة، وكنا دائماً ننتظر الوقت المناسب لتنفيذه. منذ قرأته لأول مرة، أحببت فيه قيمة الترفيه، والإثارة. لكن أكثر من أي شيء آخر كانت فرصة لنرى حقاً كيف يفكر هؤلاء الناس في البحرية، عملهم وشجاعتهم، وذكاءهم، أن نشاركهم الحياة. أود أن أشكر البحرية على كل ما قدموه من مساعدة، لأننا لم نكن لنفعل ذلك بدونهم، أو ربما كنا سنفعل لكن ليس بهذه الجودة. أعتقد في الواقع أن لدينا فيلمًا رائعًا حقًا، أنا متحمس جدًا له".
وأعرب الأدميرال في البحرية الأمريكية، فريتز روجي عن أمله في أن يلهم هذا الفيلم الشباب للتجنيد في البحرية، خاصة وأن معدلات الالتحاق تتدهور بسرعة.