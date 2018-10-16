فيديو: جيرارد بتلر يكشف النقاب عن سبب إلغائه زيارته للسعودية

استقبلت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون زائراً غير عادي الاثنين 15 تشرين الأول/ أكتوبر، هذا الضيف لم يكن سوى جيرارد بتلر النجم الإسكتلندي في مهمة ترويجية لفيلمه الجديد "هانتر كيلر".

إلا أنه ما كان لافت في هذه الزيارة هو تطرق النجم الاسكتلندي إلى قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ودفاعه عن قراره إلغاء زيارته إلى المملكة العربية السعودية للترويج لفيلمه الجديد، قائلاً إنه لم يشعر بأن هذا كان ليكون القرار الصحيح، وأنه كان من المفترض أن يلتقي ولي العهد محمد بن سلمان.