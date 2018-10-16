وزير الخارجية الإيرلندي ليورونيوز: مقترحات ماي حول حدود إيرلندا الشمالية "معقدة"

منح كبار الوزراء البريطانيين دعمهم لمقترحات رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، حول "بريكست"، حيث تستعد الأخيرة لعقد قمة حاسمة مع قادة الاتحاد الأوروبي حول الأمر.
وجمعت ماي فريقها في "داوننج ستريت" اليوم الثلاثاء، مع العلم أن العديد منهم يفكرون في الاستقالة إذا قدمت المزيد من التنازلات إلى الاتحاد الأوروبي خلال المفاوضات.
معقد جدا
وقال وزير الخاريجة الإيرلندي، سايمون كوفيني، ليورونيوز، إن مقترح ماي الأخير لحل مشكلة حدود إيرلندا الشمالية (أن تبقى المملكة المتحدة جزئيا داخل المنطقة الجمركية للاتحاد الأوروبي ولوقت محدد) معقد جدا.
وأضاف الوزير: "إن اعتماد بريطانيا بالمجمل كنقطة دعم تعني بشكل رئيسي أن بريطانيا جزء مشترك من المنطقة الجمركية للاتحاد الأوروبي، وهذا أمر معقد جدا".
وأضاف كوفيني: "إذا حصلت بريطانيا، بشكل فعال، على حق الوصول إلى المنطقة الجمركية للاتحاد الأوروبي، فإن الاتحاد سوف يحتاج إلى طمأنة حول مجموعة كاملة من القضايا التقنية لضمان أن بريطانيا لا تعتمد ميزة تنافسية عبر القيام بذلك".
المنطقة الجمركية والسوق الأوروبية الموحدة
ويريد الاتحاد الأوروبي بقاء إيرلندا الشمالية داخل المنطقة الجمركية للتكتل، وضمن السوق الموحدة، لتجنب وجود حدود صعبة من المحتمل أن تهدد الاستقرار الاقتصادي الإيرلندي.
بالمقابل، تقول جميع الأطراف إنها تريد منع الوصول إلى مثل هذه النتيجة، والتوصل إلى اتفاق حول كيفية تجنبها يثبت أنه بعيد المنال.
وقبيل القمة المرتقبة، الأربعاء، تحدثت تقارير إخبارية عن اتصال ماي لقادة أوروبيين، من بينهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في محاولة لإقناعهم بخططها.
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لكن، وحتى اللحظة، فإن جميع أعضاء الاتحاد الـ27 يقفون موحدين وثابتين على موقفهم، مع أمل بحدوث اختراق خلال اجتماعهم هذا الأسبوع في العاصمة بروكسل.