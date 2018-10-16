قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع يورونيوز إن روسيا ستدفع مساهماتها إلى المجلس الأوروبي، ولكن فقط عندما يتم إرجاع حقوقها.
لافروف ليورونيوز: بريطانيا تحاول التأثير على السياسات الأوروبية ضد موسكو
لافروف ليورونيوز: بريطانيا تحاول التأثير على السياسات الأوروبية ضد موسكو
وفيما إذا كانت روسيا من الممكن أن تترك المجلس الأوروبي، قال إن بعض البرلمانيين الروس يرون أنه إذا استمر هذا "الخزي" فإن المجلس الأوروبي يكون هو من يحكم على نفسه بهذا القرار.
وأضاف :"هذه وجهة نظري الراسخة. لقد انضممنا إلى مجلس أوروبا لأنه يضمن الفضاء القانوني والإنساني العالمي، أولئك الذين دمروا هذا الفضاء بأعمالهم غير الشرعية التي تهدف إلى تجريد الوفد الروسي من حقوقه، أنا مقتنع أنهم يعرفون بالضبط ما الذي يفعلونه. إذا أرادوا طرد روسيا من مجلس أوروبا، لن نمنحهم هذه المتعة، سوف نتركها بأنفسنا".
وكان مجلس أوروبا علق حقوق التصويت للوفد الروسي في عام 2014 بعد ضم شبه جزيرة القرم.
أما فيما يخص قضية الجاسوس الروسي سيرغي سكريبال فقال لافروف إنه من المضحك جداً بعد ما جرى في سالزبري، أن يطوف المسؤولون البريطانيون حول أوروبا، داعين دول الاتحاد الأوروبي الأخرى للانضمام إلى العقوبات المفروضة على بلاده.
وأضاف: "وبالفعل تمكنوا من اقناع الكثيرين، وليس الكل، بطرد دبلوماسيينا. وهم الآن بصدد فرض بعض العقوبات الجديدة والممنهجة، والتي ستكون إلزامية لجميع دول الاتحاد الأوروبي ضد أي انتهاك للحظر المفروض على الأسلحة الكيميائية، الخ.. لذا فإن البلد الذي يغادر الاتحاد الأوروبي حالياً يحاول بشكل محموم التلاعب بسياسة الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا".
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