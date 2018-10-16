تعرف على أول عمدة أسود في بلجيكا... والد للاعب كرة قدم شهير

امتزج حب السياسة مع عشق الرياضة في أسرة مهاجرة من كونغو الديمقراطية إلى بلجيكا. رب الأسرة بيير كومباني، البالغ من العمر 71 عاما، أصبح أول عمدة أسود البشرة من أصول أفريقية في المملكة البلجيكية ذات النظام الملكي الاتحادي.
وليست صدفة أن يكون ابن هذا الرجل البسيط أمس، السياسي اليوم، هو واحد من أشهر لاعبي كرة القدم في العالم، هو اللاعب البلجيكي ذو الأصول الكونغولية فينسنت كومباني.
سن صغير ونجاح كبير
كومباني الصغير يلعب حالياً لصالح نادي الدرجة الممتازة مانشستر سيتي الإنجليزي منذ 2008 في مركز قلب الدفاع كما يجيد اللعب في مركز الوسط المدافع. ويعتبر كابتن وقائد فريق مانشستر سيتي وقلب الدفاع الأول والأساسي في الفريق.
من لاجئ إلى عمدة..
وفاز بيير كومباني بالتصويت ليرأس غانشهورن قرب بروكسل يوم الاحد، بعدما وصل كالجئ في بلجيكا عام 1975 إثر فراره من جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب الحرب الأهلية التي اندلعت هناك.
"أنا أول عمدة أسود"
عند حصوله على العدد الأكبر من الأصوات قال فينسنت معربا عن فرحته بفوز والده: "إنه أول عمدة أسود لبلجيكا". "لم يحدث ذلك من قبل. إنه أمر سيسجله التاريخ ونحن جميعًا سعداء جدًا. برافو لوالدي".
مقطع فيديو .. برا بوالدي
سجل اللاعب الشهير مقطع فيديو بصحبة أخيه للتهنئة والدهما بفوزه وللتعبير عن الشكر والتقدير لكل المعاناة التي تكبدها الأب اللاجئ منذ وصوله للبلاد.