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الولايات المتحدة الأمريكية

وفاة بول ألين أحد مؤسسي مايكروسوفت عن عمر 65 عاما

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وفاة بول ألين أحد مؤسسي مايكروسوفت عن عمر 65 عاما

وفاة بول ألين أحد مؤسسي مايكروسوفت عن عمر 65 عاما
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رويترز
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قالت شركة فولكان للاستثمار إن بول ألين أحد مؤسسي شركة مايكروسوفت توفي يوم الاثنين عن عمر 65 عاما بعد معاناة من أحد أنواع سرطان الغدد الليمفاوية.

وأضافت الشركة التي يملكها ألين في بيان "نشيع اليوم رئيسنا وأستاذنا وصديقنا الذي كانت سنواته الخمس والستين قصيرة للغاية ونقر بشرف العمل إلى جانب شخص حولت حياته العالم".

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بول مؤسس ورئيس شركة فولكان، وهي شركة خاصة لإدارة الأصول، ورئيس مجلس إدارة شركة شارتر للإتصالات، ولديه محافظ استثمار في شركات عقارية وإعلامية وأكثر من 40 شركة تقنية كما يمتلك 3 أندية رياضية وهي سياتل سي هوكس وبورتلاند ترايل بلايزرز وسياتل سوندرز.

وولد ألين في العام 1953 في واشنطن وقام بإنشاء شركة مايكروسوفت بالشراكة مع بيل غيتس.

ويعتبر الراحل من أغنى الأشخاص في العالم حيث قدرت ثروته بـ 13,5 مليار دولار أمريكي في العام 2010.

كما قدرت مجلة فوربس في قائمتها لأثرياء العالم في 2018 أنه يحتل المركز 44 بثروة قدرها 20.5 مليار دولار.

وكان ألين من أبرز فاعلي الخير في سياتل إذ مول مكتبات وجامعات وأبحاثا علمية على الدماغ.