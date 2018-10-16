شاهد: 47 مهاجرا يختبئون في شاحنة للوصول إلى أوروبا

أوقفت شرطة الحدود الرومانية شاحنة اختبأ فيها 47 مهاجرا، في محاولة للوصول إلى دول غرب أوروبا.
الإدارة العامة للتفتيش في شرطة الحدود أكدت أن قوات الأمن عثرت على المجموعة أثناء محاولتهم عبور الحدود الرومانية – المجرية.
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وبحسب التصريح فإن المجموعة مكونة من 25 رجلا، و12 امرأة و10 أطفال، من الجنسيات العراقية والتركية والإيرانية، ومعظمهم كانوا قد طلبوا اللجوء في رومانيا.
يذكر أن سائق الشاحنة تركي الجنسية كان قد حاول تمويه حمولته بصناديق فيها بضائع خزفية.