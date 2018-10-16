قالت وكالات أنباء روسية يوم الثلاثاء إن الرئيس السوري بشار الأسد لديه خطط مبدئية لزيارة القرم في أبريل نيسان من العام 2019 وإنه يجري محادثات بشأن بدء رحلات طيران منتظمة بين سوريا وشبه جزيرة القرم.
الأسد يعتزم زيارة القرم ويبحث بدء رحلات طيران
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الأسد يعتزم زيارة القرم ويبحث بدء رحلات طيران
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ونقلت الوكالات ذلك عن أعضاء في وفد من القرم يزور سوريا الأسبوع الجاري وبينهم رئيس الوزراء المدعوم من روسيا سيرغي أكسيونوف.
وتقع القرم تحت عقوبات غربية منذ أن ضمتها روسيا من أوكرانيا في العام 2014.
وروسيا حليف رئيسي للأسد في الصراع السوري المستمر منذ أكثر من سبع سنوات. وزار زعيما منطقتين انفصاليتين في جورجيا تدعمهما روسيا وهما أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا دمشق هذا العام.
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