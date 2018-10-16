قال الرئيس الامريكى دونالد ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز: "إذا كان العاهل السعودي أو ولي عهده يعلمان بما حدث لجمال خاشقجي "فسيكون ذلك سيئاً".
ترامب: تحدثت مع بن سلمان ونفى معرفته بما جرى لجمال خاشقجي
ترامب: تحدثت مع بن سلمان ونفى معرفته بما جرى لجمال خاشقجي
تصريح الرئيس الأمريكي يأتي بعيد تغريدات قام بنشرها، بدت أكثر إيجابية تجاه رأس الأسرة الملكية السعودية.
فقد ذكر ترامب أن ولي العهد السعودي يعتزم توسيع التحقيق في الصحفي المفقود جمال خاشقجي، وأن الأمير لم يكن يعرف على ما يبدو ما حدث في القنصلية التركية حيث اختفى الصحفي السعودي.
"تحدثت للتو مع ولي العهد السعودي الذي نفى تماماً أي معرفة لما حدث في القنصلية التركية"، وأشار ترامب إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان. كان مع وزير الخارجية مايك بومبيو خلال المكالمة، وقال لي أنه قد بدأ بالفعل، تحقيقاً كاملاً، وسيتوسع سريعاً، وسوف ترد الإجابات قريباً".
للمزيد على يورونيوز:
- جاويش أوغلو: السعودية لم تعترف بعد .. وننتظر معلومات من بومبيو حول "خاشقجي"
- مسؤولون أتراك: الشرطة تعثر على دليل على مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية
- ماذا غرد محمد عبده وأحلام وناصر القصبي وبلقيس حول قضية خاشقجي؟
قالت واشنطن في وقت سابق إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وافق على ضرورة إجراء تحقيق شامل في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وذلك بعد تقارير تحدثت عن أن الرياض ستقر بمقتله خلال استجواب سار على نحو خاطئ.
واختفى خاشقجي، الذي يحمل إقامة قانونية في الولايات المتحدة وأحد منتقدي ولي العهد السعودي البارزين، عقب دخول القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري. ويعتقد مسؤولون أتراك أن الصحفي السعودي قُتل هناك ونُقلت جثته من المكان وهو ما تنفيه الرياض بشدة.