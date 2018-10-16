الفريقان التركي والسعودي للتحقيق في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي منذ أسبوعين غادرا القنصلية السعودية في اسطنبول في وقت مبكر صباح اليوم الثلاثاء بعد عملية تفتيش استمرت تسع ساعات في المبنى.
شاهد: فرق التحقيق في اختفاء خاشقجي تغادر القنصلية السعودية في اسطنبول
شاهد: فرق التحقيق في اختفاء خاشقجي تغادر القنصلية السعودية في اسطنبول
وقال شاهد إن فريق التحقيق التركي الذي يضم حوالي عشرة أشخاص غادر القنصلية قبل الساعة الخامسة صباحا بعد استكمال التفتيش في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء. وقال شاهد آخر إن مدعيا تركيا غادر بعد ذلك بقرابة الساعة أو الساعة والنصف في حين خرج الفريق السعودي بعده بقليل في ثلاث سيارات.
وذكر شاهد من رويترز أن أربع سيارات للطب الشرعي وقفت خارج القنصلية وحملت عينات من التربة وبابا معدنيا من الحديقة. واشتمل فريق البحث على أحد الكلاب البوليسية.
واختفى خاشقجي كاتب الأعمدة في صحيفة واشنطن بوست بعد دخول القنصلية لاستخراج وثائق زواج. ويقول مسؤولون أتراك إنهم يعتقدون أنه قُتل هناك وجرى نقل جثته.
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