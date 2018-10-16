الشرطة التركية تطلق النار على قدم سائق اعتزم الاحتجاج عند سفارة إسرائيل

قالت وكالة الأناضول للأنباء إن الشرطة التركية أطلقت النار على ساق سائق جرار بعد أن رفض إيقاف مركبته وصدم سيارات في وسط أنقرة يوم الثلاثاء.
وأضافت أن السائق البالغ من العمر 45 عاما أبلغ الشرطة في إفادته الأولية أنه كان يعتزم قيادة الجرار إلى السفارة الإسرائيلية في العاصمة التركية والاحتجاج.
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ولم يتسن التأكد من التقرير وقال مسؤول إسرائيلي طالبا عدم نشر اسمه إنه لا يعتقد أن الواقعة لها صلة بالبعثة الإسرائيلية.