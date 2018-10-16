عاجل

عاجل

تركيا

الشرطة التركية تطلق النار على قدم سائق اعتزم الاحتجاج عند سفارة إسرائيل

تقرأ الآن:

الشرطة التركية تطلق النار على قدم سائق اعتزم الاحتجاج عند سفارة إسرائيل

الشرطة التركية تطلق النار على قدم سائق اعتزم الاحتجاج عند سفارة إسرائيل
@ Copyright :
wikimedia
حجم النص Aa Aa

قالت وكالة الأناضول للأنباء إن الشرطة التركية أطلقت النار على ساق سائق جرار بعد أن رفض إيقاف مركبته وصدم سيارات في وسط أنقرة يوم الثلاثاء.

وأضافت أن السائق البالغ من العمر 45 عاما أبلغ الشرطة في إفادته الأولية أنه كان يعتزم قيادة الجرار إلى السفارة الإسرائيلية في العاصمة التركية والاحتجاج.

المزيد من الأخبار على يورونيوز:

ولم يتسن التأكد من التقرير وقال مسؤول إسرائيلي طالبا عدم نشر اسمه إنه لا يعتقد أن الواقعة لها صلة بالبعثة الإسرائيلية.

وقال "على حد علمي هذا الأمر ليس له صلة بالسفارة. كان في طريقه للتظاهر أمام مقر وزارة (تركية). وقع الحادث قرب مقر السفير وليس السفارة".