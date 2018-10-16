قام بطريقان ذكران ببناء عش من الحصى الثلجي في حوض أسماك سي لايف في سيدني، يقومون الآن برعاية بيضة تم إعطاؤها لهم من قبل طاقم أكواريوم عندما اشتبهوا بأنهم أكثر من مجرد أصدقاء.
شاهد: بطريقان ذكران ينتظران مولودهما الأول في حوض أحياء مائية في سيدني
شاهد: بطريقان ذكران ينتظران مولودهما الأول في حوض أحياء مائية في سيدني
وأظهر فيديو لرويترز البطريق "سفين" يجمع أحجاراً لوضعها على العش، حيث يجلس البطريق "ماجيك"، وأظهر تفاعل البطريقين معاً.
وقالت إدارة الأكواريوم إن زوج البطريق جنتو المعروف باسم "سبنجيك" طور رابطة قبل موسم التكاثر في عام 2018 وبدأ في جمع الحصى مثلما هو الحال في بيئته الطبيعية، فقررت الإدارة إعطاءهم بيضة مزيفة كنوع من الاختبار ليظهر البطريقان فعلاً مهارات رعاية قوية، وبالتالي تم إعطاؤهم بيضة حقيقية.
وقال تيش حنان، المشرف على قسم البطاريق في أحواض الأحياء المائية، لوسائل الإعلام المحلية: إن طيور بطريق جنتو تتقاسم مسؤوليات الأبوة والتغذية بالتساوي، لذا هناك اختلاف صغير بين الأبوة والأمومة بين الجنسين أو بين الجنس المثلي.
وقال حنان إن المثال ليس الأول بين حدائق الحيوان في جميع أنحاء العالم.
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