ذكر الجيش الأمريكي، الثلاثاء، أن ضربة جوية وجهها لمتشددي حركة الشباب الصومالية، أودت بحياة 60 منهم، وذلك في أكبر ضربة ضد الحركة في نحو عام.
الجيش الأمريكي: مقتل 60 "إرهابيا" في ضربة جوية ضد متشددي الشباب بالصومال
الجيش الأمريكي: مقتل 60 "إرهابيا" في ضربة جوية ضد متشددي الشباب بالصومال
وقال الجيش في بيان، إن الضربة التي نفذها الأسبوع الماضي قرب هارارديري في الصومال، أودت بحياة "قرابة 60 إرهابيا". ووفق تقديرات البيان، لم يثب أي مدني بأذى.
ونفذ الجيش الأمريكي أكثر من عشرين غارة جوية، بما في ذلك ضربات من طائرات بدون طيار، هذا العام ضد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، أكثر الجماعات الإسلامية المتطرفة فتكا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وكانت الصومال قد أحيت الذكرى الأولى لأعنف هجوم لحركة الشباب، حيث تم عبر تفجير شاحنة وأودى بحياة أكثر من 500 شخصا.
كان أكثر من 100 من حركة الشباب الإسلامية قتلوا في ضربة جوية أمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017.
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