وزير الخارجية الأمريكي يصل الرياض لبحث قضية اختفاء خاشقجي مع الملك سلمان

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى العاصمة السعودية الرياض يوم الثلاثاء لمناقشة اختفاء الكاتب الصحفي جمال خاشقجي مع العاهل السعودي الملك سلمان.
وقال صحفيون يرافقون وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في زيارته للسعودية إن الوزير التقى بالملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض
ونقل الصحفيون عن الملك سلمان قوله لبومبيو "أرجو أن تكون مرتاحا هنا"، وأجابه الوزير الأمريكي "أشكركم على قبول زيارتي نيابة عن الرئيس ترامب".
وأوفد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير خارجيته للاجتماع مع الملك سلمان بعدما اختفى خاشقجي، وهو كاتب عمود في صحيفة واشنطن بوست ومقيم في الولايات المتحدة، عقب دخول القنصلية السعودية في اسطنبول قبل أسبوعين للحصول على وثائق لزواجه.
قال الصحفيون المرافقون لبومبيو في زيارته إنه سيتناول العشاء مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء بعد اجتماعه مع الملك سلمان في الرياض، حيث سيبحث مسألة اختفاء خاشقجي.
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وكان الرئيس ترامب قد غرد عن محادثته بالملك سلمان، مؤكدا بأن المملكة تنفي علمها بما حصل لخاشقجي، وبأن المملكة تعمل مع تركيا لمعرفة التفاصيل، كما أكد أنه سيرسل وبشكل عاجل وزير خارجيته للقاء الملك سلمان.