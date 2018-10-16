شاهد : "متحف الأوهام" في دبي

"متحف الغموض" في دبي، هو واحد من سلسلة متاحف عالمية ظهرت لأول مرة في العاصمة الكرواتية زغرب عام 2015، وحققت سلسلة فروع المتحف نمواً سريعاً منذ افتتاح أول صالاته في العاصمة الكرواتية زغرب عام 2015، ليتبعها سريعاً افتتاح ستة متاحف أخرى، من ضمنها أول فرع بالمنطقة في العاصمة العُمانية مسقط.
"متحف الأوهام" الذي فتح أبوابه للجمهور بدبي في 12 أيلول (سبتمبر)، يقع في منطقة السيف بالقرب من خور دبي، ويضم 80 معرضاً تفاعلياً مصمماً للتحايل على الدماغ، مقدماً لزواره تجربة بصرية وحسية فريدة.
كما يتم تشجيع الجمهور على التفاعل مع المعروضات، مما يجعل الزيارة أكثر متعة وإثارة، بشكل يختلف كثيراً عن المتاحف التقليدية.