كاني وست وكيم كارداشيان يهديان رئيس أوغندا زوجا من الأحذية الرياضية

أهدى مغني الراب كاني ويست وزوجته كيم كارداشيان الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني زوجا من الأحذية الرياضية يوم الاثنين فيما منحهما الرئيس أسماء "أوغندية" خلال لقاء استهدف الترويج للسياحة في شرق أفريقيا.
وبعد أيام من لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، قدم ويست الهدية إلى موسيفيني وهي عبارة عن زوج من الأحذية الرياضية البيضاء صنعته شركته ووقع عليه مغني الراب وزوجته نجمة تلفزيون الواقع.
ووصل ويست وكارداشيان إلى أوغندا يوم الجمعة ويقيمان في كوخ في متنزه وطني به شلالات مياه خلابة وحيوانات برية من بينها الجاموس والظباء والأسود والزراف والخنازير البرية.
وقال مكتب موسيفيني إنه منح ويست وزوجته أسماء أوغندية.
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وقال المكتب في بيان إن الرئيس الأوغندي أطلق على ويست اسم "كانيسيجي" وهو اسم شائع بين جماعة بانيانكوري العرقية التي ينحدر منها موسيفيني. ومنح كارداشيان اسم "كميجيشا" ويعني "من أنعم الرب عليها".
وقال البيان إن ويست "أعرب عن سعادته لكونه في أوغندا، ووصفها بأنه بلده الثاني" وأضاف أن وست تعهد ببناء "كلية للسياحة في البلاد على مستوى عالمي قائلا إنها ستكون أساسا للسياحة ليس فقط في أوغندا لكن في منطقة شرق أفريقيا بشكل عام".
ويتولى موسيفيني (74 عاما) السلطة منذ عام 1986 ووقع في يناير كانون الأول قانونا يلغي وضع حد أقصى لسن المرشح لانتخابات الرئاسة عند 75 عاما، وهي خطوة قال منتقدون إنها تهدف إلى بقائه في السلطة لأجل غير مسمى.