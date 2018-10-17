5 نقاط يجب أن تعرفونها حول وصمة "الوزن الزائد"

وصمة العار، أو الخجل من الوزن الزائد، هي رابع شكل من أشكال التمييز الاجتماعي الأكثر شيوعا بين البالغين، بعد العمر والجنس والعرق، وربما يكون آخر أشكال التمييز التي تعتبر مقبولة بعض الشيء، بحسب weforum.

والشعور بالنقص أو بوصمة العار، بسبب الوزن الزائد أحد جوانب السمنة التي يُساء فهمها، أو يتم تجاهلها بتعبير أصح، لذا وجب زيادة الوعي حول هذا الشعور وآثاره.