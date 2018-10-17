شاهد: حجر "أحجية القمر" للبيع بنصف مليون دولار

تعرض دار مزادات في بوسطن للبيع نيزك قمري نادر جرى اكتشافه في شمال غرب إفريقيا. وهو ما يجعله أكبر قطعة صخرية من سطح القمر تباع في مزاد.
وينقسم النيزك إلى 6 قطع متراكبة مع بعضها البعض، يزن مجموعها نحو 5 كيلوغرامات، ويتوقع أن يبلغ ثمن بيعه 500 ألف دولار أمريكي عند إغلاق المزاد في 18 من أكتوبر تشرين الأول، حسبما تقول دار (آر آر) للمزادات.
وقال جيف نوتكين، المدير التنفيذي بشركة (إيرولايت ميتيورايتس) التي تبيع هذه القطعة، إن هذه القطعة الصخرية تعتبر واحدة من أكبر النيازك القمرية التي جرى العثور عليها على الإطلاق، ولم يعثر من قبل على نيزك مماثل، مضيفا أنهم يطلقون عليه اسم ’’اللغز القمري‘‘.
ورغم أن قطع النيزك هذا تبدو لناظريها أقرب إلى حجارة من الأرض بلونيها البني والأسود، إلا أن نوتكين يقول إنها تمثل جمالا نادرا بالنسبة لمن هم مولعون بالنيازك.
وتوجد على سطح الأرض صخور قمرية كثيرة، منها ما جاء بصحبة رواد الفضاء في مركبة أبولو، إلا أن أكثرها جاء بعد تناثره في الفضاء نتيجة ارتطام النيازك بسطح القمر خلال ملايين السنين، ما جعلها تصل الغلاف الجوي لكوكبنا وتسقط على شكل شهب. ورغم أن أغلبها سقط واختفى في المحيطات، إلا أن بضع مئات منها عثر عليها خلال العقود الأخيرة على اليابسة، وكان العديد منها في القارة القطبية الجنوبية أو في صحارى شمال غرب أفريقيا.
وكان في العام 2007 قد شهد اكتشاف واحد من أكبر النيازك القمرية على الإطلاق في المغرب، وكان في كتلة واحدة تزن 11 كيلوغراما ونصف الكيلوغرام.
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