قالت مديرة مدرسة في القرم اليوم الأربعاء إن مسلحين مجهولين اقتحموا المبنى وفجروا عبوات ناسفة وبدأوا إطلاق النار على كل من رأوه.
مديرة مدرسة بالقرم: مسلحون طاردوا التلاميذ وقتلوهم
مديرة مدرسة بالقرم: مسلحون طاردوا التلاميذ وقتلوهم
وقالت المديرة أولغا غربينيكوفا لوسائل إعلام محلية أمام المدرسة إن مهاجما فجر نفسه داخل المدرسة وإن جثث أطفال متناثرة في كل مكان.
وأضافت أن تلاميذ وموظفين بالمدرسة ضمن القتلى.
وذكرت لجنة تحقيقات أن الانفجار أسفر عن سقوط 13 قتيلا وإصابة نحو 50.
وكانت ووكالة تاس الروسية للأنباء قد نقلت عن سيرجي ميليكوف النائب الأول لقائد الحرس الوطني قوله إن تفجيرا إرهابيا وقع في مدرسة بمدينة كيرتش الساحلية في شبه جزيرة القرم باستخدام قنبلة بدائية الصنع.
وأظهرت لقطات نشرتها إذاعة (كيرتش إف.إم) المحلية ناقلات جنود مدرعة قرب المدرسة حيث أدى انفجار إلى مقتل عشرة أشخاص حسبما أفادت وكالات أنباء روسية.
وقال شاهد لرويترز إنه يجري إخلاء مدارس ودور حضانة في كيرتش.
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