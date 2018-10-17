في مقابلة تلفزيونية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه لا يريد الابتعاد عن السعودية رغم المخاوف القائمة المتعلقة باختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي وعبر مجددا عن أمله في ألا يكون أفراد من العائلة الحاكمة في السعودية ضالعين في اختفائه.
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ترامب لا يريد الابتعاد عن السعودية ويأمل ألا يكون أحد من العائلة المالكة ضالعا في اختفاء خاشقجي
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ترامب لا يريد الابتعاد عن السعودية ويأمل ألا يكون أحد من العائلة المالكة ضالعا في اختفاء خاشقجي
وقال ترامب في مقابلة على قناة فوكس بيزنس نتورك ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستبتعد عن حليفتها في منطقة الخليج
قائلا "لا أريد ذلك".وفي محاولة للرد على الانتقادات بشأن الموقف الذي اتخذه من الرياض منذ حادثة الاختفاء، قال ترامب إنه لا يوفر غطاء للسعودية بخصوص الصحفي المفقود. وأكد أن قد طلب من المخابرات التركية تسجيلا صوتيا ومصورا عن خاشقجي إن وُجدت على حد تعبيره.