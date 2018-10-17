غوغل تخطط لفرض رسوم على مصنعي الهواتف الذكية في أوروبا

أكدت شركة غوغل أنها تفكر ببدء فرض رسوم على الشركات المصنعة لأجهزة الهاتف المحمول، التي تستخدم تطبيقات غوغل على أجهزتها التي تباع في أوروبا.
الخطوة جاءت ردا على قرار الاتحاد الأوروبي المتخذ في يوليو / تموز الماضي، حول مكافحة الاحتكار، والذي ستدفع غوغل بناء عليه مبلغ 5 مليار يورو كغرامة، لانتهاكها قوانين مكافحة الاحتكار.
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وستفرض غوغل رسوما على الهواتف الذكية التي تستخدم خدمات غوغل مثل جي ميل، يوتيوب، خرائط غوغل، وغوغل بلاي، بحسب موقع axios.
وكانت غوغل تعرض برامجها مجانا، شريطة أن يتم تحميل كافة الخدمات التي تقدمها مرة واحدة، حتى لو كنت تريد أن تستخدم تطبيقا بعينه، كأن تحمل يوتيوب فعليك أن تحمل أيضا بلاي ستور وكروم ومتجر غوغل، وغيرها.