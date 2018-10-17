تعرض موقع خدمة بث الفيديو يوتيوب لعطل تقني لمدة ساعة واحدة الأربعاء أدى إلى تعذر تحميل أشرطة الفيديو. وأبلغ المئات من مستخدمي الموقع من جميع أنحاء العالم عن الخلل.
خلل تقني يمنع الوصول إلى خدمة يوتيوب لمدة ساعة
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خلل تقني يمنع الوصول إلى خدمة يوتيوب لمدة ساعة
وقال مسؤولو الموقع التابع لغوغل إنهم تلقوا البلاغات وسيتم التحقق من سبب المشكل الذي حدث ما بين الساعة 12:45 والساعة 14:45.
واعتذر الموقع لمستخدميه عن هذا المشكل التقني عبر تغريدة على حسابه في تويتر وقال "شكرًا على الإبلاغ عن المشاكل المتعلقة بتعثر الوصول إلى خدمة يوتيوب. نحن نعمل على حلها وسوف نعلمكم بتطور الأمور".
كما أعلن يوتيوب بأنه على علم بالمشكلة دون الكشف عن أسباب حدوثها قبل أن يتم حلها بعد الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت أستراليا. الخلل التقني شمل المستخدمين في كوينزلاند ونيو ساوث ويلز وفيكتوريا وغرب أستراليا.
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