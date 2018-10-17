مئات المفقودين و27 قتيلا حصيلة ضحايا الإعصار مايكل في أربع ولايات

مشط فريق إنقاذ مناطق منكوبة من شمال غرب فلوريدا بحثا عن مئات المفقودين بعد قرابة أسبوع من الإعصار مايكل الذي سوى بلدات بالأرض في المنطقة وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 27 شخصا.
وقال ماثيو ماركيتي أحد مؤسسي منظمة الإنقاذ التطوعية (كراود سورس ريسكيو) التي يقع مقرها في هيوستون ولها مئات المتطوعين على الأرض إنه يتوقع ارتفاع عدد القتلى مع عودة خدمة الهاتف وتمهيد الطرق. وأضاف بأنهم لم يستطيعوا الاتصال بثلاثة من كل أربعة أشخاص حاولوا الاتصال بهم.
ماركيتي قال أيضا إن فرقا من المنظمة التطوعية تبحث عن أكثر من 1135 شخصا في فلوريدا فقدوا الاتصال بأصدقائهم وعائلاتهم.
وأعاق الحطام وسقوط الأشجار وخطوط الكهرباء الوصول إلى الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل، لكن المنظمة تقول إن عددا كبيرا من البلاغات التي تلقتها عن مفقودين كانت بسبب انقطاع الاتصالات الهاتفية والكهرباء. ولم يقدم المسؤولون بفلوريدا عددا للأشخاص الذين يعتبرون في عداد المفقودين.
ويفيد إحصاء أجرته رويترز استنادا إلى التقارير الرسمية بأن عدد القتلى يشمل 17 في فلوريدا وقتيلا في جورجيا وثلاثة في نورث كارولاينا وستة في فرجينيا.
وضربت العاصفة المدارية ’’مايكل‘‘ القطاع الساحلي في شمال غرب فلوريدا يوم الأربعاء برياح بلغت سرعتها 250 كيلومترا في الساعة مما أطلق العنان لارتفاع مياه البحر التي دمرت منازل. وتم تصنيف العاصفة من الدرجة الرابعة من أصل خمس درجات من مقياس س.سمسون، ومن المتوقع أن تكون أسوأ عاصفة تشهدها المنطقة.
وقال ماركيتي إن معظم المفقودين من بنما سيتي والكثير منهم من كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو من يعيشون بمفردهم.
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