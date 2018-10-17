كشف الصليب الأحمر عن هوية موظفة إغاثة خطفها وقتلها إسلاميون متشددون في نيجيريا قائلا إنها تدعى حواء محمد ليمان وكانت قابلة تبلغ من العمر 24 عاما.
متشددون يقتلون "حواء محمد ليمان" موظفة رعاية صحية أممية بنيجيريا
متشددون يقتلون "حواء محمد ليمان" موظفة رعاية صحية أممية بنيجيريا
وكانت الحكومة النيجيرية قد قالت يوم الاثنين إن موظفة إغاثة خطفها تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا قُتلت بعد انتهاء مهلة وضعها الخاطفون لكنها لم تعلن اسم القتيلة.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الثلاثاء إنها تلقت أنباء تفيد بأن حواء التي كانت تعمل في مستشفى يدعمه الصليب الأحمر الذي يقع مقره في جنيف قُتلت "في فعل همجي بالغ الخسة".
وكانت حواء وموظفتان نيجيريتان أخريان في مجال الإغاثة هما أليس لوكشا وسيفورا حسيني أحمد خورسا يعملون في بلدة ران بشمال شرق البلاد عندما خطفهم التنظيم المتشدد في مارس آذار.
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وفي سبتمبر أيلول، قُتلت سيفورا التي كانت قابلة أيضا.
ولا تزال أليس التي تعمل في مركز تدعمه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أسيرة إلى جانب طالبة نيجيرية تدعى لياه شاريبو وتبلغ من العمر 15 عاما وخطفها التنظيم في حادثة منفصلة في فبراير شباط وفقا لما قالته اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي ناشدت إطلاق سراح الاثنتين دون إلحاق الأذى بهما.
وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا فرع لتنظيم الدولة الإسلامية وانشق عن جماعة بوكو حرام في العام 2016. وقالت مصادر أمنية وعسكرية لرويترز إن مقاتلي التنظيم قتلوا مئات الجنود في هجمات بشمال شرق نيجيريا خلال الشهور القليلة المنصرمة.
ويسعى التنظيم، شأنه في ذلك شأن بوكو حرام، إلى إقامة دولة منفصلة في شمال شرق نيجيريا تطبق تفسيرا متشددا للشريعة الإسلامية.