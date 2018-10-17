المحكمة العليا في إسرائيل تنظر في طعن للحظر قدمته طالبة أمريكية

نظرت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الأربعاء في طعن بالحظر قدمته طالبة أمريكية تواجه الترحيل بموجب قانون مناهض للنشطاء الأجانب المؤيدين للفلسطينيين الذين يدعون إلى مقاطعة إسرائيل.

وسافرت لارا القاسم التي تبلغ من العمر 22 عاما إلى إسرائيل جوا في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وهي تحمل تأشيرة للدراسة لكن مسؤولي الأمن منعوا دخولها بسبب دورها كرئيسة لفرع محلي صغير من منظمة تدعى ’’طلاب من أجل العدالة في فلسطين‘‘ في جامعة فلوريدا.

وفجرت قضية القاسم جدلا في إسرائيل بشأن ما إذا كانت القيم الديمقراطية تواجه تهديدا بسبب قانون صدر في 2017 يمنع دخول الأجانب الذين يؤيدون علنا مقاطعة إسرائيل بسبب سياساتها تجاه الفلسطينيين.

والقاسم، وهي من أصل فلسطيني، محتجزة في مطار بن غوريون الدولي القريب من تل أبيب منذ منعها من دخول إسرائيل.