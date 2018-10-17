كل ما تريد أن تعرفه عن تطورات قضية اختفاء جمال خاشقجي

أدناه أبرز الأحداث المتعلّقة بهذه القضية منذ تاريخ اليوم وعودة إلى تاريخ اختفاء جمال خاشقجي، في الثاني من تشرين الثاني (أكتوبر) 2018.

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17 تشرين الأول (أكتوبر)

وزارة الخارجية التركية

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيلتقي بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء.

ترامب

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى حسن الظن بالسعودية في قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي لكن مشرعين أمريكيين وجهوا أصابع الاتهام للقيادة السعودية كما وتصاعد الضغط على الرياض لتقديم إجابات.

صندوق النقد الدولي

قال صندوق النقد الدولي في بيان إن كريستين لاغارد مديرة الصندوق أرجأت زيارة كانت مقررة للشرق الأوسط وكانت تشمل الرياض لحضور مؤتمر استثماري.

وكانت لاغارد قد قالت في مؤتمر صحفي يوم السبت في إندونيسيا إنها لا تعتزم تغيير خطط سفرها لكنها تشعر "بالفزع" من التقارير الإعلامية عن اختفاء الصحفي خاشقجي منذ زيارته للقنصلية السعودية في اسطنبول.

وقال متحدث باسم الصندوق في بيان دون الإفصاح عن سبب القرار "تأجلت زيارة مديرة الصندوق المقررة سلفا إلى منطقة الشرق الأوسط".

16 تشرين الأول (أكتوبر)

تحقيق موسع

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الثلاثاء (16 أكتوبر تشرين الأول) إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيجلب المزيد من المعلومات حول قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي عندما يصل إلى تركيا بعد زيارة للسعودية.

وقال جاويش أوغلو إن المسؤولين الأتراك سيوسعون تحقيقهم ليشمل مقر إقامة القنصل السعودي وبعض السيارات.

ودخلت الشرطة التركية القنصلية السعودية في اسطنبول مساء أمس الاثنين (15 أكتوبر تشرين الأول) للمرة الأولى، حيث فتشت المبنى لمدة تسع ساعات.

مقاطعات جديدة

ألغى جان لومير رئيس مجلس إدارة بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي حضوره مؤتمرا استثماريا في السعودية الأسبوع القادم، وسط قلق واسع النطاق بشأن مصير الصحفي جمال خاشقجي وانسحاب مسؤولين تنفيذيين كبار غيره من المؤتمر.

وقالت متحدثة باسم البنك إن لومير "لن يحضر مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض في 23-25 أكتوبر"، لكنها امتنعت عن ذكر سبب الإلغاء.

وانضم رئيس بورصة لندن ديفيد شويمر لقائمة المنسحبين من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي سيقام في السعودية على خلفية قضية مقتل خاشقجي.

أسوشيتد برس نقلاً عن مسؤولين أتراك: الشرطة تعثر على دلائل تشير إلى مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودي

وزير الخارجية التركي

بومبيو سيجلب معلومات من الرياض فيما يتعلق بقضية خاشقجي لا اعتراف بعد من الجانب السعودي فيما يتعلق بقضية خاشقجي.

الخارجية الأمريكية

وزير الخارجية مايك بومبيو يشكر الملك سلمان على التزامه بإجراء تحقيق شامل وشفاف عن اختفاء خاشقجي

بومبيو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتفقا في اجتماعهما "على أهمية إجراء تحقيق شامل وشفاف في حينه ويقدم أجوبة" في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية عن الاجتماع الذي عقد في السعودية "أكد وزير الخارجية مجدداً قلق الرئيس فيما يتعلق باختفاء جمال خاشقجي ورغبته في معرفة ما حدث".

غضب بالكونغرس الأمريكي

واتهم عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري لينزي جراهام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالضلوع وراء مقتل خاشقجي.

وقال النائب المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بن سلمان بالكرة التي تحطم كل ما يعترض طريقها وهو ما يهدد العلاقات السعودية-الأمريكية بحسب وصفها.

وقال زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش مكونيل إن أعضاء المجلس بحاجة لمعرفة ما حدث لخاشقجي قبل تحديد القرار الذي سيتخذونه بشأن القضية.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء إن بعض المواد جرى طلاؤها في القنصلية السعودية حيث اختفى الصحفي جمال خاشقجي قبل أسبوعين.

وأضاف للصحفيين الثلاثاء أنه يأمل في التوصل إلى رأي معقول في أقرب وقت ممكن في التحقيق بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

مؤكداً إن تفتيش القنصلية السعودية في اسطنبول سيستمر وإن التحقيق يبحث احتمال وجود مواد سامة.

وأشار إردوغان إلى أنه بعد دخول الشرطة التركية القنصلية لأول مرة وتفتيش المقر لمدة تسع ساعات، كانوا يبحثون احتمال وجود مواد سامة.

تحقيق الشرطة التركية

قالت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية التركية يوم الثلاثاء إن الشرطة التركية ستفتش مقر إقامة القنصل السعودي في اسطنبول في إطار التحقيق في اختفاء خاشقجي. وأضافت القناة أن من المتوقع أن يفتش المحققون القنصلية مرة أخرى يوم الثلاثاء.

مفوضة حقوق الإنسان

دعت ميشيل باشليه مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة السعودية وتركيا يوم الثلاثاء إلى الكشف عن جميع المعلومات المتعلقة باختفاء واحتمال مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي مضيفة أن الحصانة يجب أن ترفع عن المقار الدبلوماسية والمسؤولين.

ورحبت باشليه في بيان بالسماح بدخول المحققين مبنى القنصلية برغم مرور نحو أسبوعين على اختفاء خاشقجي ودعت السلطات في البلدين إلى ضمان "عدم وضع المزيد من العقبات في طريق إجراء تحقيق فوري وشامل وفعال ومحايد وشفاف".

وحثت البلدين على الكشف عن أي معلومات لديهما بشأن "اختفاء خاشقجي واحتمال قتله خارج نطاق القضاء".

وقالت "نظراً لوجود أدلة واضحة على أن السيد خاشقجي دخل القنصلية ولم يغادرها بعد ذلك فإن المسؤولية الملقاة على عاتق السلطات السعودية هي الكشف عما حدث له منذ ذلك الحين".

وأضافت باشليه أن من المهم رفع الحصانة على الفور عن المقار الدبلوماسية والمسؤولين الممنوحة لهم بموجب معاهدة فيينا للعلاقات القنصلية.

وقالت "الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء جريمتان خطيرتان للغاية بموجب القانون الدولي ولا يتعين استخدام الحصانة لعرقلة التحقيقات فيما حدث وعمن هو المسؤول عنه".

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم باشليه "نأمل أن ترفع الحصانة تماما بحيث يمكنهم تفتيش القنصلية ومقر إقامة (القنصل) والسيارات التي ظهرت في المقطع المصور".

الرياض

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى العاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء لمناقشة اختفاء خاشقجي مع العاهل السعودي الملك سلمان.

وأوفد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير خارجيته للاجتماع مع الملك سلمان.

تركيا

المدعي التركي الذي يحقق في اختفاء خاشقجي غادر القنصلية السعودية في اسطنبول

وكان فريق يضم نحو 10 محققين من الشرطة التركية قد غادر المبنى بعد تفتيش استمر تسع ساعات.

وقال مسؤول تركي كبير اليوم الثلاثاء إن المحققين الأتراك الذين فتشوا القنصلية السعودية في اسطنبول ضمن تحقيق في اختفاء خاشقجي جمعوا الأدلة اللازمة بما في ذلك عينات من التربة.

وأضاف لرويترز بعد أن نفذ الفريق التركي عملية تفتيش للقنصلية دامت تسع ساعات "خبراء الأدلة الجنائية الأتراك فتشوا القنصلية وجمعوا الأشياء التي تعتبر ضرورية".

15 تشرين الأول (أكتوبر)

ترامب عن احتمال أن يكون خاشقجي قتل نتيجة استجواب خاطئ: لا أحد يعلم إذا كان التقرير الإعلامي عن مقتل خاشقجي رسميا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه اطلع على تقرير إعلامي أفاد بأن المسؤولين السعوديين ربما يقولون إن الصحفي البارز المختفي جمال خاشقجي قتل خلال استجواب جرى دون إذن لكن "لا أحد يعلم" إذا كان رسميا.

وكان ترامب أثار في وقت سابق يوم الاثنين احتمال أن يكون "قتلة مارقون" وراء الحادث.

السعودية تستعد للاعتراف أن خاشقجي قتل نتيجة استجواب خاطئ (رويترز نقلا عن CNN)

بريطانيا تقول لتركيا إن اختفاء خاشقجي "يثير قلقا عميقا"

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت لنظيره التركي مولود جاويش أوغلو يوم الاثنين إن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي ما زال "يثير قلقا عميقا" ولابد من إجراء تحقيق موثوق به وشامل في الواقعة وأضاف: "نحث السعودية على التعاون بشكل كامل مع التحقيق. ما زالت هناك أسئلة تتعلق باختفاء السيد خاشقجي لا يمكن لأحد الإجابة عليها سوى السعودية".

وزير الخارجية الأمريكي يزور السعودية وبعدها تركيا

قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي يوم الاثنين إن وزير الخارجية مايك بومبيو سيزور تركيا بعد زيارته للسعودية حيث سيبحث مع الملك سلمان بن عبد العزيز قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي. وقالت المتحدث "من المهم للغاية أن تتمكن السلطات التركية، وبدعم كامل وشفاف من حكومة السعودية، من إجراء تحقيق شامل وأن تنشر نتائجه بصورة رسمية بعد الانتهاء منه".

السعودية تلغي حفلا دبلوماسيا سنويا في واشنطن

ألغت السفارة السعودية في واشنطن يوم الاثنين حفل استقبال تقيمه سنويا بمناسبة اليوم الوطني السعودي وذلك في رسالة بالبريد الإلكتروني لم تفسر فيها سبب الإلغاء.

وذكرت السفارة في رسالة للمدعوين حصلت عليها رويترز أن حفل الاستقبال الذي كان مقررا يوم الخميس المقبل جرى إلغاؤه.

الشرطة التركية تدخل القنصلية السعودية

دخول نحو 12 شخصاً مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول، بعدما ذكرت مصادر دبلوماسية تركية أن فريقاً سعودياً تركياً مشتركاً، سيجري تحقيقاً في أعقاب اختفاء خاشقجي. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت المجموعة التي دخلت القنصلية، ضمت أشخاصاً من الدولتين.

وذكر مسؤول ومصدر أمني في تركيا أن السلطات التركية لديها تسجيل صوتي، يشير إلى أن الصحفي السعودي تل داخل قنصلية بلاده باسطنبول.

وأمر العاهل السعودي الملك سلمان النائب العام بفتح تحقيق داخلي في قضية اختفاء الصحفي البارز جمال خاشقجي.

شركة أمريكية تقاطع

رئيس شركة أسلحة أمريكية يستبعد إبرام صفقات سلاح عديدة مع السعودية، ونقلت قناة (CNBC) عن سكوت دونيلي الرئيس التنفيذي لشركة تكسترون للأسلحة قوله إنه لن يتم إبرام صفقات عديدة مع السعودية في المستقبل القريب في ظل اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

إسبانيا

قالت إيزابيل ثيلا المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية إن إسبانيا طالبت اليوم الاثنين بتحقيق عاجل في اختفاء الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي.

وأضافت "تشاطر إسبانيا دولا أخرى، وخاصة الاتحاد الأوروبي، القلق وتطالب بتحقيق شفاف وعاجل".

وأمر الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية اليوم الاثنين بفتح تحقيق داخلي بشأن اختفاء خاشقجي كما من المقرر أن يفتش فريق تحقيق تركي سعودي مشترك القنصلية السعودية باسطنبول التي شوهد خاشقجي لآخر مرة وهو يدخلها في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.

بلاكستون

الرئيس التنفيذي لمجموعة بلاكستون ستيفن شوارزمان لن يشارك في مؤتمر بالسعودية.

بلومبرغ

نقلت وكالة أنباء بلومبرغ عن مسؤول بالمملكة العربية السعودية قوله إن الملك سلمان بن عبد العزيز أمر بالتحقيق في اختفاء جمال خاشقجي.

تركيا

نقلت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية عن مصادر دبلوماسية قولها إن السلطات التركية ستفتش القنصلية السعودية في اسطنبول بعد ظهر اليوم الاثنين في إطار التحقيق في اختفاء خاشقجي.

البحرين

دعا وزير خارجية البحرين إلى مقاطعة شركة أوبر لخدمات نقل الركاب بعد أن قال رئيسها التنفيذي إنه لن يحضر مؤتمرا اقتصاديا في السعودية.

وقال الرئيس التنفيذي لأوبر دارا خسروشاهي في بيان الأسبوع الماضي إنه سينسحب من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية بسبب الغضب المتزايد من اختفاء الصحفي البارز جمال خاشقجي في تركيا.

واستثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يستضيف المؤتمر 3.5 مليار دولار في أوبر خلال 2016 مما يجعله واحدا من أكبر المستثمرين في الشركة.

ونشر وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة تغريدتين على تويتر تتضمنان وسوما تدعو لمقاطعة أوبر في البحرين والسعودية بالإضافة لوسم أشمل يقول فيه لمتابعيه "#من_يقاطع_السعودية_نقاطعه".

ولم يتضح إن كانت دعوة المقاطعة تستهدف مستخدمي خدمة أوبر أم المستثمرين في الشركة أم كليهما وما إذا كانت البحرين تخطط لاتخاذ إجراءات أخرى ضد الشركة.

وحث خلف أحمد الحبتور رجل الأعمال الإماراتي البارز على مقاطعة الشركات التي انسحبت من المؤتمر مثل أوبر وفيرجن.

وقال في تغريدة على تويتر "الآن حان الوقت لكي تثبت دول مجلس التعاون الخليجي ولاءها بمقاطعة فيرجن وأوبر وكل الشركات التي انسحبت من السعودية... معا نستطيع أن نثبت وحدتنا وأنه لا يمكن ترهيبنا".

ورفضت أوبر التعقيب بينما لم ترد فيرجن على طلبات للتعقيب.

الكويت

نقلت صحيفة القبس اليوم الاثنين عن نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح قوله اليوم الاثنين إن الكويت ترفض الحملة ضد السعودية بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف أن الكويت "آسفة للحملة الظالمة" وأن مجلس الوزراء الكويتي يعرب عن "رفض دولة الكويت التام لهذه الحملة التي تهدف إلى الإساءة للمملكة... مؤكدا تضامنه ووقوفه معها في مواجهة كل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة".

وقال الصالح إن مجلس الوزراء الكويتي يحث الناس على انتظار نتائج التحقيقات الجارية التي تجريها السطات المعنية.

إيران لن تعلق على قضية خاشقجي الآن

قالت إيران اليوم الاثنين إنها ستنتظر لحين معرفة الحقائق في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي أذيع على الهواء مباشرة في التلفزيون الإيراني "نفضل الانتظار لحين الكشف عن المزيد من التفاصيل والحقائق... ما زال الوقت مبكرا جدا للتعليق".

السعودية تقول إنها سترد على أي عقوبات تتعلق بقضية خاشقجي

حذرت السعودية يوم الأحد من التهديد بمعاقبتها بشأن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي بينما تزايد ضغط الحلفاء الأوروبيين والولايات المتحدة على المملكة وألغى مسؤولان تنفيذان أمريكيان كبيران مشاركتهما في مؤتمر للاستثمار في الرياض.

14 تشرين الأول أكتوبر

الملك سلمان يجري مكالمة مع الرئيس التركي

نشرت وكالة الأنباء السعودية خبرا مفاده أن الملك سلمان اتصل بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان، شكره فيه على ترحيبه باقتراح السعودية تشكيل فريق مشترك لبحث موضوع اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وأكد الملك سلمان في الاتصال، حرص المملكة على علاقاتها بتركيا مؤكدا أن أحدا لن ينال من صلابة هذه العلاقة.

وزارة الخارجية المصرية: مصر تؤكد مساندتها للسعودية في جهودها ومواقفها للتعامل مع هذا الحدث

مصر تؤكد أهمية إجراء تحقيق شفاف بشأن قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي وتحذر من الاستغلال السياسي للقضية ضد السعودية.

سفارة السعودية في واشنطن تدعو لعدم استباق النتائج بشأن التحقيق الجاري حول اختفاء خاشقجي

قالت السفارة السعودية في واشنطن الأحد إن السعودية شكرت الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة "لعدم استباق نتائح التحقيق" حول حادث اختفاء الصحفي المعارض جمال خاشقجي.

بريطانيا: على السعودية أن تتعاون في قضية اختفاء خاشقجي إن لم يكن لديها ما تخفيه

قال جيريمي هانت وزير الخارجية البريطاني اليوم الأحد إن بلاده سيكون عليها النظر في وسيلة الرد الملائمة إذا ثبت أن السعودية كانت وراء اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وقال هانت للتلفزيون البريطاني "لا أريد الاستغراق في فرضيات لأننا لا نعلم الحقائق حتى الآن لكننا واضحون تماما في أنه إذا ثبت صحة تلك الروايات فإن (الأمر) مروّع للغاية وسيكون علينا التفكير في الطريقة المناسبة للرد في تلك الحالة".

لندن وباريس وبرلين تدعو لإجراء تحقيق موثوق به للوصول على حقيقة ما حدث وتنتظر من الرياض ردا كاملا ومفصّلا

دعت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك إلى ضرورة الكشف عن ملابسات اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي وتقول إنها تشجع الجهود السعودية التركية المشتركة في هذا الصدد وتتوقع أن تقدم الحكومة السعودية ردا كاملا ومفصلا. وشددت العواصم الثلاث على ضرورة إجراء تحقيق موثوق به للوقوف على حقيقة ما حدث وتحديد المسؤولين

رغم الجدل، وزير الخزانة الأمريكي لا يزال يعتزم حضور القمة الاقتصادية في السعودية

قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض الأحد إن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين لا يزال يعتزم حضور قمة وشيكة في السعودية رغم الجدل الذي أثاره اختفاء الصحفي والمعارض السياسي السعودي جمال

خاشقجي. وأبلغ كودلو شبكة (إيه.بي.سي) "سيتخذ السيد منوتشين قراره خلال الأسبوع ومع ظهور معلومات جديدة".

وجاءت تعليقات المستشار الاقتصادي بعد وقت قصير من تصريحات لعضو مجلس الشيوخ الأمريكي ماركو روبيو على شبكة سي.إن.إن قال فيها إنه ينبغي لمنوتشين أن يقاطع القمة.

السيناتور روبيو: إذا لم نواجه السعودية فلن نستطيع مواجهة الأسد أو بوتين أو مادورو

قال السيناتور الأمريكي ماركو روبيو إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تواجه السعودية إذا ثبت أن الرياض أمرت بقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي. وقال عضو مجلس الشيوخ في مقابلة مع برنامج فايس ذو نايشن على شبكة سي بي إس: إذا لم نتخذ إجراءات بما فيها ملف بيع الأسلحة للرياض فإننا لن نستطيع مواجهة بوتين او الأسد أو مادورو في فنزويلا ولن نقدر صراحة على مواجهة الصين في انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

الرياض تهدد بالرد على أية عقوبات اقتصادية تستهدفها وتصف الاتهامات بالزائفة

غداة توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن السعودية ستلقى عقابا شديدا إذا قبل قتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي داخل قنصلية الرياض في اسطنبول، نقلت وكالة وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مسؤول سعودي قوله إن بلادد ترفض الضغوط السياسية وترديد ما وصفها بالاتهامات الزائفة. وأضاف المسؤول أن الرياض تؤكد رفضها التام لأي تهديدات بفرض عقوبات اقتصادية متوعدا بأنه إذا تلقت المملكة أي إجراء فإنها سوف ترد عليه بإجراء أكبر مشيرا إلى دور الاقتصادي السعودي "المؤثر والحيوي" في الاقتصاد العالمي في إشارة إلى كون السعودية أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم.

13 تشرين الأول/ أكتوبر

أمريكا ستعاقب نفسها إذا أوقفت مبيعات السلاح للسعودية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إن أمريكا "ستعاقب نفسها" إذا أوقفت مبيعات السلاح للسعودية بسبب قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي حتى إذا ثبت أنه قتل داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.

وأضاف ترامب أن هناك وسائل أخرى أمام واشنطن لمعاقبة السعودية إذا ثبت مقتل خاشقجي مشيرا إلى أنه سيتصل بالعاهل السعودي الملك سلمان الليلة أو غدا بشأن هذه القضية.

مسؤولون أمريكيون يطلبون من ولي العهد السعودي معلومات عن خاشقجي

- قال البيت الأبيض اليوم الأربعاء إن اثنين من مسؤوليه ووزير الخارجية مايك بومبيو

تحدثوا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لطلب معلومات عن الصحفي المختفي جمال خاشقجي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان إن مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون والمساعد بالبيت

الأبيض جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب تحدثا مع الأمير محمد أمس الثلاثاء.

وأضافت "أجرى وزير الخارجية مايك بومبيو مكالمة هاتفية بعد ذلك لمتابعة الوضع مع ولي العهد لإعادة التأكيد على طلب الولايات

المتحدة تقديم معلومات

قطر

المركز القطري للصحافة يعرب عن قلقه البالغ إزاء اختفاء الصحفي السعودي خاشقجي.

وزير الخارجية التركي: على السعودية أن تسمح للمحققين الأتراك بالدخول إلى قنصليتها في اسطنبول

قال وزير الخاجرية التركي مولود جاووش أوغلو إنه يجب على السعودية أن تتعاون وأن تسمح للمسؤولين الأتراك بالدخول إلى القنصلية للتحقيق في حادثة اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

الرئيس الأمريكي يهدد الرياض بعقوبة قاسية إذا ثبت أنها وراء اغتيال خاشقجي ويرفض وقف صادرات السلاح للسعودية

توعد الرئيس الأمريكي بعقوبة قاسية إذا ثبت أن السعودية هي من قتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي داخل قنصليتها في مدينة اسطنبول التركية. وقال ترامب ردا على سؤال بشأن صادرات الأسلحة للرياض بقوله إنه لا يريد أن يتضرر سوق الوظائف في الولايات المتحدة إن أوقفت واشنطن بيع الأسلحة للسعودية.

ساعة آبل التي كان يرتديها خاشقجي تشير إلى تعرضه للتعذيب والقتل (صحيفة)

قالت رويتز نقلا عن صحيفة صباح الموالية للحكومة التركية إن التحقيق توصل إلى تسجيلات على ساعة أبل الخاصة بالصحفي السعودي المختفي جمال وتشير على ما يبدو إلى أنه تعرض للتعذيب والقتل. ولم يتسن التحقق من التقرير الذي نشرته صحيفة صباح.

وقالت الصحيفة "لحظات استجواب خاشقجي وتعذيبه وقتله مسجلة في ذاكرة ساعة أبل الخاصة به" مضيفة أن الساعة متصلة بهاتف آيفون يخص خاشقجي وكان بحوزة خطيبته التي كانت تنتظره خارج القنصلية السعودية في اسطنبول.

لكن لم يتضح ما إذا كانت البيانات على ساعة خاشقجي قد انتقلت إلى هاتفه أو كيف حصل المحققون عليها دون أن يحصلوا على الساعة.

ونسبت صحيفة صباح تقريرها إلى "مصادر يمكن الاعتماد عليها في إدارة مخابراتية خاصة" وقالت إنه يعتقد أن خاشقجي شغّل خاصية التسجيل على الهاتف قبل أن يدخل القنصلية.

وأضافت الصحيفة أن عملاء المخابرات السعودية أدركوا بعد مقتل خاشقجي أن الهاتف كان يسجل واستخدموا بصمة إصبعه لفتح الجهاز وحذف بعض الملفات ولكن ليس كلها. وذكرت أنه تم العثور على التسجيلات على هاتفه بعد ذلك.

ويقول خبراء في مجال التكنولوجيا إن من المستبعد بشدة أن تكون الساعة قد سجلت ما حدث داخل القنصلية وحملت البيانات على حساب تابع لخدمة الحوسبة السحابية في أبل (آي كلاود). وأضافوا أن معظم أنواع ساعات أبل تتطلب أن تكون الساعة على بعد يتراوح بين 9 و15 مترا من الآيفون المتصلة به حتى تحمل البيانات على خدمة أبل آي كلاود.

ويشير الخبراء إلى أن الأنواع الأحدث من ساعة أبل والتي يمكنها الاتصال بخدمة (آي كلاود) مباشرة ولاسلكيا تتطلب إما اتصالا بشبكة

إنترنت لاسلكي قريبة أو شكلا من أشكال الاتصال عبر الهاتف المحمول غير متوفر في تركيا.

مديرة صندوق النقد الدولي تقول إنها ستحضر مؤتمرا في السعودية

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد السبت إنها لم تلغ خططها لحضور مؤتمر سعودي للاستثمار هذا الشهر لكنها ستترقب بشدة أي معلومات جديدة عن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وردا على سؤال في مؤتمر صحفي عما إذا كانت ستحضر المؤتمر بعد انسحاب شركات إعلامية كبيرة ورؤساء شركات، قالت لاغارد "في هذه اللحظة، أنوي عدم تغيير خطتي وسأترقب بشدة المعلومات التي سترد في الأيام القليلة المقبلة. "تفيد الأنباء بوقوع أمور مفزعة وأنا أشعر بالفزع. لكن علي أن أقوم بعمل صندوق النقد الدولي في شتى أنحاء العالم ومع العديد من الحكومات".

مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد

وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين يعتزم حضور المؤتمر

يعتزم وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين وكبرى بنوك وول ستريت حضور مؤتمر استثماري سعودي رفيع المستوى هذا الشهر على الرغم من انسحاب شركات إعلامية كبيرة ورؤساء شركات بعد اختفاء صحفي سعودي. ويأتي اعتزام منوتشين حضور مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض هذا الشهر بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إنه لا يرى سببا لمنع الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة على الرغم من المخاوف بشأن سلامة الصحفي جمال خاشقجي.

ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي

وقال منوتشين في مقابلة مع (سي.إن.بي.سي) الجمعة "حتى الآن أنا أنوي الذهاب. إذا ورد المزيد من المعلومات والتغييرات، يمكننا وقتها أن ننظر في ذلك الأمر، لكنني أنوي الذهاب".

وزير الداخلية السعودي ينفي مزاعم قتل خاشقجي

نفى وزير الداخلية السعودي الجمعة مزاعم بوجود أوامر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وأكد شجب المملكة واستنكارها لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من "اتهامات زائفة". ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود قوله "ما تم تداوله بوجود أوامر بقتله هي أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة تجاه حكومة المملكة المتمسكة بثوابتها وتقاليدها والمراعية للأنظمة والأعراف والمواثيق الدولية".

وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف

ترامب: سأتصل بالعاهل السعودي بشأن خاشقجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين الجمعة إنه لم يتحدث مع العاهل السعودي الملك سلمان لكنه سيتصل به قريبا مع تزايد التساؤلات بشأن اختفاء الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي.

12 تشرين الأول/ أكتوبر

ماكرون يطلب إجابات من السعودية بشأن خاشقجي

أصبح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة أحدث حلفاء الرياض الذين يطالبونها بتقديم إجابات عن مصير الصحفي السعودي المفقود جمال خاشقجي الذي شوهد للمرة الأخيرة وهو يدخل القنصلية السعودية في اسطنبول قبل أكثر من أسبوع.

وظلت فرنسا قبل تلك التصريحات حذرة في رد فعلها تجاه القضية. وتربط فرنسا والسعودية علاقات دبلوماسية وتجارية قوية تشمل مجالات الطاقة والمالية والأسلحة.

وقال ماكرون في مقابلة مع تلفزيون فرنسا 24 "أنا بانتظار ظهور الحقيقة والوضوح الكامل. الأمور المذكورة خطيرة للغاية ... فرنسا تريد عمل كل شيء حتى يتسنى معرفة الحقيقة كاملة فيما يتعلق بهذه القضية التي تثير عناصرها الأولى قلقا شديدا".

وقالت مصادر تركية إنها تعتقد أن خاشقجي قتل داخل مبنى القنصلية ثم نقلت جثته وهي مزاعم رفضتها الرياض ووصفتها بأنها لا أساس لها.

وأضاف ماكرون أنه سيتخذ موقفا من القضية بمجرد أن تتضح الحقائق وأنه سيبحث المسألة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتتوافق مواقف فرنسا الدبلوماسية إلى حد بعيد مع السعودية التي رحبت بنهج باريس الصارم خلال المفاوضات النووية مع إيران، وعادة ما تتوافق مواقف الدولتين بشأن صراعات أخرى في الشرق الأوسط.

شركات دفاعية أمريكية تعبر عن قلقها لإدارة ترامب بشأن صفقات سعودية

قال مسؤول أمريكي كبير لرويترز يوم الجمعة إن شركات دفاعية أمريكية كبرى عبرت عن قلقها لإدارة الرئيس دونالد ترامب من أن غضب المشرعين بسبب اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا سيؤدي لوقف صفقات سلاح جديدة مع السعودية.

وزادت التقارير التركية عن أن خاشقجي، وهو منتقد بارز للرياض، قتل داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، المقاومة داخل الكونجرس الأمريكي لبيع أسلحة للسعودية، وهي نقطة شائكة بالفعل بالنسبة لكثير من المشرعين الذين يشعرون بالقلق من دور السعودية في حرب اليمن.

وقال ترامب يوم الخميس إنه قلق من أن يؤدي وقف مبيعات السلاح الأمريكي للسعودية لأن تحول الرياض، وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة، طلباتها لشراء الأسلحة إلى روسيا والصين.

وفي الكونجرس قال المشرعون الديمقراطيون وبعض المشرعين من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب إن قضية خاشقجي زادت المقاومة للمضي قدما في مبيعات سلاح للسعودية يمكن أن تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات.

مسؤول في البنك الدولي يقول رئيس البنك لن يحضر مؤتمر استثمار سعودي

قال مسؤول في البنك الدولي لرويترز الجمعة إن رئيس البنك جيم يونغ كيم لن يحضر مؤتمر استثمار سعودي سيعقد في وقت لاحق من الشهر الجاري مشيرا إلى تضارب في المواعيد. وأُدرج اسم كيم كمتحدث في المؤتمر الذي يعقد على مدى ثلاثة أيام، والمقرر أن يبدأ في 23 أكتوبر تشرين الأول في الرياض.

وصول وفد سعودي إلى تركيا للتحقيق في اختفاء خاشقجي

قال مصدران تركيان اليوم الجمعة إن وفدا من المملكة العربية السعودية وصل إلى أنقرة في إطار التحقيق في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية يوم الخميس إن أنقرة قبلت اقتراحا سعوديا بتشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق في قضية خاشقجي المختفي منذ الأسبوع الماضي.

السفارة السعودية في اسطنبول

فرنسا تزيد الضغوط على السعودية بشأن اختفاء خاشقجي

قالت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة إنها طلبت من السلطات السعودية تقديم إجابات شفافة ومفصلة بشأن مصير الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي بعد اختفائه في تركيا. وقالت أنييس فون دير مول المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية في بيان "اختفاء جمال خاشقجي في اسطنبول... يثير تساؤلات خطيرة بشأن مصيره. وفرنسا تطالب بإعلان واضح للحقائق، وبأن يشارك كل من يمكنه الإسهام في معرفة الحقيقة الكاملة".

وأضافت "هذه كانت رسالتنا إلى السلطات السعودية. الاتهامات المنسوبة لها تتطلب أن تتحلى بالشفافية وأن تقدم ردا كاملا ومفصلا".

شركات إعلامية وصحفيون ومسؤولون يقاطعون مؤتمرا في السعودية

أعلنت شركات إعلامية أنها ستقاطع مؤتمرا استثماريا في السعودية مع تزايد الغضب بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في تركيا هذا الشهر. وقالت لورين هاكيت المتحدثة باسم رئيسة تحرير صحيفة إيكونومست زاني مينتون بيدوس في رسالة بالبريد الإلكتروني إن بيدوس لن تشارك في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.

وذكر المذيع الأمريكي أندرو روس سوركين بشبكة (سي.إن.بي.سي) والذي يعمل أيضا صحفيا اقتصاديا بنيويورك تايمز على تويتر أنه لن يحضر المؤتمر قائلا إنه "يشعر باستياء شديد من اختفاء الصحفي جمال خاشقجي والتقارير الواردة عن مقتله".

وأفادت المتحدثة باسم صحيفة نيويورك تايمز إيلين ميرفي إن الصحيفة قررت الانسحاب من المؤتمر كراع بينما قالت صحيفة فايننشال تايمز في بيان إنها تراجع مشاركتها في الحدث كشريك إعلامي. وقال جاستن ديني المتحدث باسم شركة فياكوم إن رئيسها التنفيذي بوب باكيش لن يحضر المؤتمر بعد أن كان أحد المتحدثين فيه. كما قررت سي.إن.إن سحبت مشاركتها في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية في وقت مبكر الجمعة.

ويجتذب المؤتمر في دورته الثانية بعضا من نخبة الأعمال في العالم ومنهم كبار مستثمري وول ستريت ورؤساء شركات متعددة الجنسيات في مجالات الإعلام والتكنولوجيا والخدمات المالية.

كما قرر ملياردير آخر هو ستيف كيس أحد مؤسسي (إيه.أو.إل) أن ينأى بنفسه عن السعودية، قائلا إنه لن يحضر المؤتمر.

وكتب على تويتر "قررت في ضوء الأحداث الأخيرة أن أعلق خططي بانتظار مزيد من المعلومات بخصوص جمال خاشقجي".

ودفع اختفاء خاشقجي مسؤولين وزعماء أعمال إلى الانسحاب من مشروع كبير آخر في السعودية، وهو مدينة نيوم الاقتصادية، الذي يرعاه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

كما أعلن وزير الطاقة الأمريكي السابق إرنست مونيز الأربعاء أنه قرر تعليق دوره الاستشاري في المشروع لحين معرفة مزيد من المعلومات عن الصحفي خاشقجي. وكان مونيز واحدا من 18 شخصا يشرفون على مشروع نيوم الذي تبلغ كلفته 500 مليار دولار. وقال الأمير محمد بن سلمان الأسبوع الماضي إن منطقة نيوم التجارية ستشهد بناء مدينتين إلى ثلاثة مدن كل عام بدءا من عام 2020 وسينتهي العمل بها بحلول عام 2025.

وأنهت مجموعة هاربور غروب، وهي شركة في واشنطن تقدم خدمات استشارية للسعودية منذ أبريل/ نيسان 2017، الخميس عقدا مع المملكة حجمه 80 ألف دولار في الشهر. وقال عضوها المنتدب ريتشارد مينتز "لقد أنهينا العلاقة".

وذكر الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون الخميس أن مجموعته (فيرجن جروب) ستعلق محادثاتها مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي بشأن استثمارات مقررة حجمها مليار دولار في مشاريع المجموعة في الفضاء، وذلك على خلفية اختفاء خاشقجي.

مجموعة فيرجن توقف محادثات بشأن استثمارات ضخمة مع السعودية

ذكر الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون الخميس أن مجموعته (فيرجن غروب) ستعلق محادثاتها مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي بشأن استثمارات مقررة حجمها مليار دولار في مشاريع المجموعة في الفضاء، وذلك على خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال برانسون في بيان "إذا ثبتت صحة ما ورد أنه حدث في تركيا بشأن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، فسيغير ذلك بوضوح قدرة أي منا في الغرب على القيام بأعمال مع الحكومة السعودية".

وأضاف أنه سيعلق عمله في إدارة مشروعين سياحيين سعوديين بمدينة نيوم الاقتصادية على البحر الأحمر بسبب اختفاء خاشقجي، الصحفي بواشنطن بوست.

11 تشرين الأول / أكتوبر

بلير: يجب فتح تحقيق مسؤول

قال طوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق، الثلاثاء، إن اختفاء خاشقجي أمر مقلق للغاية وهو يعارض "روحية الإصلاحات التي يقودها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان".

وتابع بلير متحدثاً إلى وكالة رويترز للأنباء وقال "أعرف أن الحكومة السعودية أصدرت بياناً نفت فيه بشدة (الاتهامات الموجهة إليها) ولكن يجب فتح تحقيق مسؤول في القضية وتقديم التفسيرات لها".

رئيس الوزراء البريطاني السابق REUTERS/Simon Dawson

إردوغان: تركيا لن تبقى صامتة

قال رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب إردوغان، إن تركيا لا يمكن أن تبقى صامتة فيما يتعلّق بقضية اختفاء جمال خاشقجي، بحسب ما ذكرته صحيفة "حرييت" التركية.

وتساءل إردوغان أمام صحافيين عن ادعاءات المملكة العربية السعودية التي قالت سابقاً إن كاميرات المراقبة أمام القنصلية تغطي بشكل حيّ ما يحصل، إنما لا تحفظ تسجيلات.

وسأل إردوغان "هل يعقل أنه ليس هناك من (نظام) كاميرات في القنصلية السعودية حيث وقعت الحادثة؟"

رجب طيّب إردوغان REUTERS/Bernadett Szabo

10 تشرين الأول / أكتوبر

ترامب: تحدثت مع أكبر مسؤول في السعودية

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه على اتصال "بزوجة" خاشقجي التي وجّهت رسالة إليه وإلى زوجته ميلانيا.

ونقلت وكالة رويترز عنه رغبته في دعوتها إلى البيت الأبيض.

ورداً على سؤال حول إذا ما كان يعتقد أن الكاتب السعودي توفي، قال ترامب "آمل ألا يكون ذلك صحيحاً".

ووصف دونالد ترامب ما حدث "بالرهيب" مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأميركية ستنظر "بجدية كبيرة" إلى ما حصل ونقلت رويترز عن الرئيس الأميركي قوله للصحافيين إنه تحدث مع "أكبر مسؤول في السعودية" في الأيام الأخيرة، أكثر من مرة.

ويعتقد البعض أن الاتصالات تتم على أعلى مستوى بين ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

دونالد ترامب REUTERS/Leah Millis

مجلس الشيوخ الأميركي يفعّل قانون ماغنيتسكي

قام اثنان وعشرون عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي بتفعيل قانون ماغنيتسكي المتعلق بحقوق الإنسان وذلك بهدف إجبار الولايات المتحدة على فتح تحقيق في مسألة اختفاء الكاتب السعودي. ويأمل النواب في أن يسمح التحقيق الأميركي بالنظر في مسألة فرض عقوبات على الأطراف المتورطة.

whitehouse.gov

وزير الطاقة الأميركي السابق يعلّق تعاونه مع "نيوم"

قال وزير الطاقة الأميركي السابق، إرنست مونيز، إنه سيعلّق دوره كمستشار في مشروع نيوم السعودي إلى حين معرفة المزيد من المعلومات عن خاشقجي.

الخارجية الأميركية: بومبيو اتصل ببن سلمان

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية، مايك بومبيو، اتصل بولي العهد السعودي مكرراً الطلب الأميركي للحصول على معلومات بشأن اختفاء خاشقجي.

وفي سياق متوازٍ، جرت مكالمة هاتفية بين مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون ومحمد بن سلمان من أجل السبب نفسه: الحصول على المعلومات.

وزير الخارجية الأميركي REUTERS/Jonathan Ernst

مايك بنس: مستعدون لإرسال فريق مختص إلى إسطنبول

قال مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، إن الولايات المتحدة مستعدة لإرسال فريق من مكتب التحقيقات الفدرالي إلى إسطنبول للتحقيق في اختفاء خاشقجي.

مايك بنس REUTERS/Chris Wattie

خطيبة خاشقجي: لم يكن يتوقع ذلك

في رسالة وجهتها إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صفحات واشنطن بوست الأميركية، كتبت هاتيس سينجيز، خطيبة خاشقجي، أنه زار القنصلية السعودية في إسطنبول مرّة أولى في الثامن والعشرين من أيلول سبتمبر رغم شعوره بشيء من الخطر.

وشددت سينجيز على أنه "كان قلقاً جداً من حملة الاعتقالات غير المسبوقة في بلاده، ولكنه لم يظن يوماً أن السعوديين قد يجبرونه على البقاء في القنصلية إذا ما أرادوا اعتقاله".

Screenshot Washington Post

9 تشرين الأوّل أكتوبر: أسبوع على اختفائه

الخارجية الأميركية: لا نعرف إذا كان حيّاً

أعلنت هيذر نويرت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة لا تمتلك معلومات حول حالة جمال خاشقجي. وفي إجابة منها على سؤال أحد الصحافيين، قالت "لا نعرف إذا كان حياً".

ترامب: سأتحدث إلى السعوديين

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه لم يتحدث إلى السعوديين بعدُ في مسألة اختفاء الكاتب السعودي المعارض جمال خاشقجي مضيفاً أنه سيقوم بذلك "في مكان ما".

Courtesy of Saudi Royal Court

تركيا: سنفتّش القنصلية

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول سيتمّ تفتيشه. وكان مسؤولون سعوديون قد دعوا السلطات التركية إلى تفتيش مبنى القنصلية بحسب ما نقلته وكالة الأنباء التركية، الأناضول.

وكان متحدث باسم الخارجية التركية قد أعلن أن مباني القنصليات تتمتع بالحصانة، بحسب ما أقرّته معاهدة فيينا، مضيفاً أن تفتيشها لا يمكن أن يتمّ من دون موافقة السلطات القيمة عليها.

شرطي تركي أمام باب القنصلية السعودية REUTERS/Murad Sezer

صدمة في الأمم المتحدة ودعوة لإجراء تحقيق سعودي-تركي حيادي

ناشد مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة الجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية لإجراء تحقيق موضوعي وحيادي في مسألة اختفاء خاشقجي وإلى نشر نتائج التحقيق بطريقة علنية.

وعبرت رافينا شامداساني من جنيف عن قلق البالغ وصدمتها إزاء الأخبار المنتشرة في الصحافة حول "اختفاء خاشقجي القسري" و"احتمال تصفيته".

بروكسل: نتوقع تحقيقاً شاملاً

قالت فيديريكا موغيريني، المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي إن بروكسل تدعم بشكل كامل الموقف الأميركي الداعي إلى إجراء تحقيق في مسألة اختفاء خاشقجي.

وأضافت موغيريني أنها تتوقع تحقيقاً شفافاً من جانب السلطات السعودية.

فيديريكا موغيريني Lehtikuva/Markku Ulander

8 تشرين الثاني / أكتوبر

ترامب قلق من التقارير

عبر رئيس الولايات المتحدة الأميركية عن قلقه من التقارير الصحفية حول اختفاء الكاتب المعارض السعودي جمال خاشقجي. وأضاف ترامب في كلمة له بعيد وصوله إلى البيت الأبيض للبدء بمراسم تعيين القاضي كافانو "لا نعرف عنه شيئاً".

تقارير صحفية تركية تحدثت عن مجموعة سعودية لاغتيال خاشقجي

مايك بومبيو يدعو السعودية إلى إجراء تحقيق شفاف

دعت الخارجية الأميركية على لسان كبير دبلوماسييها، مايك بومبيو، الحكومة السعودية إجراء تحقيق نزيه وشفاف في مسألة اختفاء الصحافي السعودي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

إردوغان: على السعودية إثبات ما تقوله

قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إنه لا يمكن للمسؤولين السعوديين القول إن "خاشقجي غادر القنصلية" ببساطة، مضيفاً إن عليهم "إثبات ذلك".

وكانت الشرطة التركية قد صرّحت قبل ذلك أنها تعتقد أن الكاتب السعودي قتل في القنصلية.

كذلك كرر إردوغان قوله إنه يتابع القضية شخصياً.

تركيا تطالب بتفتيش السفارة

وجهت تركيا طلباً رسمياً إلى المملكة العربية السعودية لتفتيش قنصليتها في إسطنبول وذلك بعد ستة أيام على اختفاء خاشقجي.

القنصلية السعودية في إسطنبول REUTERS/Murad Sezer

7 تشرين الأول / أكتوبر

إردوغان: "أتابع القضية عن كثب"

قال الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان إنه يتابع شخصياً قضية اختفاء خاشقجي، وإنه لا زال يأمل بنتائج إيجابية. وأضاف إردوغان أن الشرطة التركية تتابع التحقيق في شرائط كاميرات المراقبة الموضوعة قبالة القنصلية، وأيضاً في حركة الترانزيت في المطارات.

أحد مستشاري حزب إردوغان: قُتل في القنصلية

قال أحد المستشارين الحزبيين للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إنه يعتقد أن مجموعة تتألف من 15 مواطن سعودي متورطة في قضية خاشقجي.

وأضاف ياسين أكتاي إنه يعتقد أن جمال خاشقجي تمّت تصفيته في القنصلية.

6 تشرين الأول / أكتوبر

الشرطة التركية: الجثة نقلت فوراً إلى الخارج

قالت السلطات التركية إنها تعتقد أن الصحافي السعودي البارز، جمال خاشقجي، قتل في داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

وصرّح مسؤول تركي لوكالة رويترز للأنباء أن الشرطة تعتقد "أن عملية القتل تمت في داخل القنصلية، وأنها كانت محضرة سابقاً، مضيفاً الجثة نقلت فوراً من القنصلية إلى الخارج.

REUTERS/Osman Orsal

السعودية تفتح أبواب قنصليتها للصحافة

بعد أربعة أيام على اختفائه، فتحت السعودية أبوابها لوكالة رويترز للأنباء في محاولة منها لنفي الادعاءات الموجهة إليها ومفادها أن الكاتب السعودي المعارض متواجد في المبنى.

وقال القنصل السعودي، محمد العتيبي، إن المبنى مجهز بكاميرات للمراقبة ولكنها تبث صوراً حية لما يجري حول المبنى من دون أن تحفظ تسجيلات.

ولذا، بحسب العتيبي، لم يكن بمقدور القيّمين على أمن القنصلية السعودية استخراج لقطات دخول خاشقجي إلى المبنى وخروجه منه.

القنصل السعودي محمد العتيبي في داخل القنصلية مع الصحافة REUTERS/Osman Orsal

حزب العدالة والتنمية: سنجده

قال حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب إردوغان إن أنقرة ستكشف عن تفاصيل اختفاء ومكان الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف المتحدث باسم الحزب "أن حساسية تركيا بشأن قضية الصحفي عند أعلى مستوى".

الادعاء العام التركي يفتح تحقيقاً رسمياً

قال الادعاء العام التركي إنه فتح تحقيقاً في مسألة اختفاء خاشقجي وذلك بعد أربعة أيام على اختفائه. وبحسب خطيبة خاشقجي التي بادرت إلى الإعلان عن اختفائه، كان خاشقجي في داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

5 تشرين الأول / أكتوبر

محمد بن سلمان: ليس لدينا ما نخفيه

قال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أنه ليس هناك لدى السعودية ما تخفيه في مسألة اختفاء الصحافي البارز جمال خاشقجي، مضيفاً أنه سيسمح للسلطات التركية بالدخول إلى مبنى القنصلية.

وأشار بن سلمان خلال مقابلة أجراها مع وكالة الأنباء الأميركية بلومبرغ "ليس لدينا ما نخفيه".

محمد بن سلمان Courtesy of Saudi Royal Court

واشنطن بوست تبقي على عمود خاشقجي أبيضَ

في اعتراض منها على اختفاء الكاتب، صدرت نسخة الجمعة، الموافق في الخامس من تشرين الأول / أكتوبر بعمود أبيض (فارغ). وقالت الصحيفة إن الفراغ كان من المفترض أن يملأه الصحافي السعودي.

4 تشرين الأول / أكتوبر

مجموعات حقوقية تدعو إلى الكشف عن مصير خاشقجي

في ظل معلومات متضاربة بين أنقرة والرياض عن مصير الصحافي المختفي جمال خاشقجي، طالبت مجموعات حقوقية ومؤسسات غير حكومية كلا من السعودية وتركيا بالكشف عن مصير الرجل.

وقامت تظاهرات ضمّت عشرات الأشخاص أمام مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول.

توكل كرمان الفائزة بجائزة نوبل أمام القنصلية السعودية REUTERS/Murad Sezer

تركيا تعلن عن استدعاء السفير السعودي لديها

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن استدعت السفير السعودي لديها للتباحث في مسألة اختفاء الكاتب المعارض جما خاشقجي. وجاء إعلان الخارجية متأخراً، حيث تمّ استدعاء السفير السعودي في اليوم الذي سبق.

السفير السعودي يردّ: لا معلومات لدينا

خلال جلسة الاستدعاء، أكد السفير السعودي إلى أنقرة أنه لا يمتلك أية معلومات عن الصحافي جمال خاشقجي، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام تركية.

ونقل المصدر نفسه قول نائب وزير الخارجية التركي، يفوز سليم كيران، للسفير السعودي إنه "يجب تقديم التوضيحات عن هذه القضية فوراً".

القنصلية السعودية: نتابع التقارير الإعلامية

قالت القنصلية السعودية في بيان نشرته وكالة الإعلام السعودية "إنها تتابع التقارير الإعلامية عن اختفاء جمال خاشقجي بعد خروجه من القنصلية".

وأضاف البيان أن القنصلية ستعمل عن كثب مع السلطات التركية لتبيان حيثيات اختفاء خاشقجي.

3 تشرين الأول / أكتوبر

الخارجية الأميركية: نتابع ونبحث عن مزيد من المعلومات

أعلن متحدث باسم الخارجية الأميركية أن الوزارة تتابع التقارير المتعلقة باختفاء خاشقجي وأنها تحاول استقاء المزيد من المعلومات في هذا الشأن.

وجاء تصريح الوزارة بعد يوم من اختفاء خاشقجي، بحسب ما قالته خطيبته التي انتظرته أمام مبنى القنصلية في الثاني من تشرين الأول / أكتوبر.

مسؤول رسمي سعودي: لا خاشقجي في القنصلية ولا هو رهن الاعتقال

نفى مسؤول سعودي تحدث إلى وكالة رويترز للأنباء أن يكون الكاتب السعودي في القنصلية أو أن يكون رهن الاعتقال.

لحظة دخوله إلى مبنى القنصلية Reuters TV/via REUTERS

متحدث باسم الرئاسة التركية: لا يزال في الداخل

قال متحدث باسم الرئاسة التركية إن الصحافي المعارض جمال خاشقجي لا يزال في داخل مبنى القنصلية في إسطنبول، وذلك بعد يوم من إعلان خطيبته أنه فشل في الخروج من اجتماع عقده في القنصلية.

وأضاف المتحدث أن الجهات المعنية ووزارة الخارجية تراقب المسألة عن قرب.

خطيبة خاشقجي تنفي الأقوال السعودية

نفت خطيبة الكاتب السعودي ما جاء على لسان مسؤولين سعوديين من أنه غادر مبنى القنصلية بعد انتهاء اجتماعه، سائلة "لو كان خرج حقاً، فأين هو الآن؟"

مسؤول سعودي: دخل ثم أنجز أوراقه ثم خرج

قال مسؤول سعودي إن التقارير التي تتحدث عن اختفاء جمال خاشقجي في القنصلية السعودية خاطئة مضيفاً أنه زار القنصلية لإنجاز بعض الأوراق وخرج بعد ذلك بفترة قصيرة.

2 تشرين الأول / أكتوبر

خطيبة خاشقجي تقول إنه محتجز في إسطنبول

قالت خطيبة الكاتب السعودي المعارض جمال خاشقجي إنه دخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول في تمام الواحدة ظهراً ولم يخرج منها.

ولم تعلن خديجة جنكيز عن ذلك إلا بعد مرور ثلاث ساعات على انتظاره أمام مبنى القنصلية.

جمال خاشقجي Middle East Monitor/Handout via REUTERS

من هو جمال خاشقجي؟

خاشقجي، كاتب وإعلامي سعودي، ولد يوم 13 تشرين الأول/أكتوبر من العام 1958، في المدينة المنورة لعائلة ذات جذور تركية.

بدأ مشواره في عالم الصحافة مراسلا لصحيفة "سعودي غازيت"، الناطقة بالإنجليزية، ثم مراسلا لصحيفتي "الشرق الأوسط" و"عرب نيوز" السعوديتين، وفي يومية "الحياة" اللندنية المملوكة سعوديا.

تولى منصب نائب رئيس تحرير صحيفة "عرب نيوز" أواخر التسعينات، وبقي في ذلك المنصب مدة أربعة أعوام.

خلال مسيرته، غطى حرب الخليج الأولى وحرب أفغانستان وأحداث الجزائر ولبنان والسودان وغيرها، كما اُشتهر بعدة مقابلات صحفية، منها مع زعيم حركة طالبان الراحل، أسامة بن لادن.

وفي العام 2003، عُين رئيسا لتحرير صحيفة "الوطن"، قبل أن تتم إقالته بعد شهرين دون الإفصاح عن الأسباب، ثم عاد إلى تولي المنصب بين عامي 2007 و2010.

ألف خاشقجي عدة كتب، منها "ربيع العرب - زمن الإخوان المسلمين" و"احتلال السوق السعودي".

ولأنه كان مقربا من العائلة الملكية، مع المحافظ على استقلالية رأيه، كان مستشارا إعلاميا للأمير تركي الفيصل، السفير السعودي الأسبق في لندن ثم في واشنطن.

كما قدم استشارات إعلامية للأمير السعودي، الوليد بن طلال، فاختار لمنصب المدير العام لقناة "العرب" التلفزيونية، التي بدأ بثها وانتهى في نفس اليوم.

مع بدء الأزمة الخليجية، عارض خاشقجي مقاطعة قطر، فأغلقت السلطات حسابه على "تويتر"، وطلبت منه أن يتوقف عن النشر، الأمر الذي دفعه إلى اختيار المنفى الإرادي، قبل نحو عام، في الولايات المتحدة الأمريكية.

خلال الفترة الماضية، اُشتهر الصحفي بانتقاداته لسياسات ولي العهد، ونشر عدة مقالات لا سيما في "واشنطن بوست" بشأن ذلك.