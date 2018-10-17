مومياوات في إيطاليا تكشف خطأ سجل في التاريخ لسنوات

مومياوات وجدران وأحجار تعود إلى ألفي عام كشفها علماء الآثار الإيطاليون الأربعاء في مدينة بومبي.
وكان التاريخ الحديث قد ذكر أن حادثة ثوران جبل فيزوف الشهير وقعت في ال23 من أغسطس-آب، ولكن تحليل الجثث والجدران أثبت أن الانفجار الناتج عن ثوران البركان وقع في ال17 من أكتوبر تشرين الأول. مما يثبت خطأ مسجلا تاريخيا.
التاريخ الدقيق يعود إلى ثوران جبل فيزوف الشهير الذي بلغت حرارته في لحظة ما 79 درجة، والذي أدى إلى تدمير مدينة بومبي الرومانية وقتل الآلاف من الناس.
وقدم عمدة مدينة بومبي، ماسيمو أوسانا، ووزير التراث الثقافي الإيطالي نهاية الأعمال الأثرية حول الموقع واكتشاف الكتابة التي يمكن أن تدعم النظرية التي تفيد بأن الثوران حدث بعد شهرين مما كان يعتقد عادة.
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