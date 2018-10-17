كشفت تركيا معلومات جديدة تخص فريق الموت المفترض، الذي سافر إلى إسطنبول لقتل الصحافي السعودي المختفي جمال خاشقجي. وقد حصلت قناة "أن. بي. سي. نيوز" على نسخ مصورة لجوازات السفر، التي استعملها سبعة من عناصر الفريق لدخول تركيا.
شاهد: الكشف عن هوية 7 أشخاص من "فريق الموت" المكلف بقتل خاشقجي
شاهد: الكشف عن هوية 7 أشخاص من "فريق الموت" المكلف بقتل خاشقجي
وتظهر النسخ التي حصلت عليها "أن. بي. سي. نيوز" من المسؤولين الأتراك، الصفحات البيوميترية من جوازات السعوديين السبعة، والذين تقول بشأنهم السلطات التركية إنهم ينتمون لفريق مكون من 15 شخصا، وصلوا إلى إسطنبول عشية اختفاء خاشقجي. وتتوافق الأسماء والأعمار مع أولئك الذين وردت أسماءهم على قائمة من 15 مشتبه به، تم نشرها الأسبوع الماضي على صفحات جريدة الصباح المقربة من الحكومة التركية.
ويقول مسؤولون أتراك إنه من الممكن أن يتم تصوير نسخ، من جوازات السفر الثمانية المتبقية للفريق في وقت لاحق. وكانت صحيفة واشنطن بوست، التي كان يشتغل فيها جمال خاشقجي ككاتب عمود، أول من حصل على نسخ مصورة لجوازات السفر تلك.
ويأتي الكشف عن هذه المعلومات في وقت تعمل فيه السلطات التركية على إثبات اتهاماتها علنا ضد العربية السعودية، قبل أن يصدر السعوديون تفسيرات علنية مسبقة بشأن الاختفاء.
وكانت "أن. بي. سي. نيوز" نقلت قولها يوم الإثنين أن العربية السعودية كانت تناقش خطة، للاعتراف بمقتل خاشقجي داخل مبنى سفارتها في إسطنبول، ولكنها ادعت أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والقيادة السعودية العليا لم يكن لها علم بما حدث، وإنها ليست متورطة.
من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أنكر خلال مكالمته هاتفيا، أي علم له بما حدث داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، التي دخلها خاشقجي ولم يخرج منها.
ومن خلال النسخ الأصلية لجوازات السفر التي حصلت عليها "أن. بي. سي. نيوز"، يمكن مشاهدة وجوه الرجال السبعة وأسمائهم، إلى جانب تواريخ ميلادهم وأرقام جوازاتهم، ولكن "أن. بي. سي. نيوز" لم تتثبت بشكل مستقل من هوية أصحاب الصور تلك، لذلك أحدثت ضبابية على بعض التفاصيل المتعلقة بهوية الأشخاص المشار إليهم.
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