في تصرف مفاجئ قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الأربعاء باصطحاب نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الذي يقوم بزيارة إلى روسيا في جولة استكشافية على متن سيارة روسية من طراز أوروس ليموزين على مضمار سباق الفورمولا 1 في سوتشي.
شاهد: بوتين والسيسي في جولة على متن سيارة ليموزين روسية
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شاهد: بوتين والسيسي في جولة على متن سيارة ليموزين روسية
فبعد اجتماعهما الثنائي والمؤتمر الصحفي المشترك، توجه الرئيسان إلى مضمار السباق "سوتشي أوتودروم" الذي يستضيف سباق الجائزة الكبرى الروسي. وخلال قيام وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف بتقديم نماذج سيارات أوروس الروسية، أراد عبد الفتاح السيسي معرفة المزيد عن هذه السيارات فقرر بوتين بصفة مفاجئة أخذ السيسي في جولة على متن سيارة أوراس ليموزين ليجد الأجوبة على أسئلته.
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