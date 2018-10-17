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رويترز تسحب الخبر الذي يفيد بإعفاء القنصل السعودي من مهامه ووضعه تحت التحقيق بسبب "انتهاكات"

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رويترز تسحب الخبر الذي يفيد بإعفاء القنصل السعودي من مهامه ووضعه تحت التحقيق بسبب "انتهاكات"

رويترز تسحب الخبر الذي يفيد بإعفاء القنصل السعودي من مهامه ووضعه تحت التحقيق بسبب "انتهاكات"
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