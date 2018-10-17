شاهد: هبوط إضطراري لطائرة ميلانيا ترامب بسبب تصاعد الدخان من مقصورة القيادة

اضطرت طائرة تحمل ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي إلى العودة إلى قاعدة عسكرية في واشنطن يوم الأربعاء بعد تصاعد الدخان من مقصورة القيادة.
المتحدث الرسمي باسم ترامب ستيفاني غريشام قالت:"كل شيء على ما يرام، الجميع بخير"، بعد أن عادت الطائرة الحكومية أدراجها إلى قاعدة أندروس.
وحلقت الطائرة في الجو لمدة عشرة دقائق، ليبدأ الدخان بالتصاعد من مقصورة القيادة حيث سارع الحرس إلى مقدمة الطائرة، بحسب ما قاله مراسلون تواجدوا في الطائرة، التي كانت متوجهة إلى فيلادلفيا، للقاء عائلات أطفال تعرضوا لمواد مخدرة عندما كانوا في مرحلة الحمل.
المزيد من الأخبار على يورونيوز:
ولم يتضح بعد ما هو سبب العطل الذي حصل.
وأكدت غريشام أنه تم إجلاء السيدة الأولى وطاقمها، ليتم اجراء ترتيبات سفر لاحقة، حيث كان من المفترض أن تزور مستشفى توماس جيفيرسون الجامعي.