سوريا تسمح للأمم المتحدة بتمرير قافلة مساعدات لمخيم الركبان

قال مسؤولو إغاثة ومسؤولون في مخيم الركبان للاجئين يوم الأربعاء إن الحكومة السورية وافقت على طلب الأمم المتحدة بتوصيل مساعدات الأسبوع المقبل لآلاف من المدنيين العالقين قرب حامية أمريكية على الحدود الأردنية السورية.

وقالت مصادر من الأمم المتحدة وسكان من المخيم لرويترز إن حصارا فرضه الجيش السوري هذا الشهر على المخيم إلى جانب منع الأردن دخول المساعدات تسببا في نفاد مخزونات الطعام بالمخيم الواقع في منطقة الركبان في جنوب شرق سوريا. وأضافوا أن ذلك أدى لوفاة ما لا يقل عن 12 شخصا الأسبوع الماضي من بين أكثر من 50 ألفا من سكان المخيم ومعظمهم من النساء والأطفال.