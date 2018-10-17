قريب عبد الحليم حافظ يساهم في مبادرة "عاش هنا" لإلقاء الضوء على حياة العندليب

شهدت العاصمة المصرية مبادرة "عاش هنا" بهدف تخليد أسماء رموز الثقافة والفن والسياسة. وتجوب مجموعة من الشباب شوارع العاصمة المصرية القاهرة حاملين لافتات نحاسية يثبتونها على واجهات بعض البنايات السكنية التي عاش فيها رموز للفن والثقافة والسياسة وغيرها من المجالات في مصر.
"عاش هنا" هو اسم هذا المشروع الذي ينفذه الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بهدف تعريف الأجيال الجديدة بمعلومات هامة عن تلك الشخصيات.
فرد من عائلة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، شارك في المبادرة، وفتح لعشاق العندليب الأسمر منزله القديم الذي عاش فيه أيامه الأخيرة.
اقرأ المزيد:تمديد حالة الطوارئ في جميع محافظات مصر
المطرب الشاب نور الشناوي، حفيد أخت عبدالحليم حافظ، يرى أن الفكرة تمثل شرفا كبيرا لعائلته. ويتيح الجهاز أيضا معلومات عن هذه الشخصيات عبر تطبيق يمكن تحميله على الهواتف الذكية.
أما نجل الممثل الشهير، توفيق الدقن، فقد صرح أنه في غاية السعادة لإلقاء الضوء على حياة الفنان الراحل صاحب العبارة الشهيرة التي جابت الشاشة الفضية لسنوات طويلة "أحلى من الشرف مفيش".
المبادرة، التي انطلقت في سبتمبر أيلول، نجحت في وضع أكثر من 200 لوحة نحاسية على واجهات بنايات عديدة في أنحاء القاهرة لممثلين مشهورين وشخصيات برزت في مجالات عديدة منها السياسة والثقافة وغيرها.
للمزيد على يورونيوز: