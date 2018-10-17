تصدر الروبوت "فلفل" أروقة البرلمان البريطاني، مجيباً عن أسئلة من لجنة التربية والتعليم عن الثورة الصناعية الرابعة، وآثار ذلك على التعليم من التطورات في الذكاء الاصطناعي.
شاهد: البرلمان البريطاني يستجوب "الروبوت فلفل"
شاهد: البرلمان البريطاني يستجوب "الروبوت فلفل"
ويعد "فلفل" جزءاً من مشروع بحث دولي لتطوير أول الروبوتات المدركة مهنياً في العالم، والتي تهدف إلى المساعدة في رعاية كبار السن.
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وقال "فلفل" لأعضاء البرلمان: "الروبوتات المساعدة والذكاء لكبار السن يمكن أن تخفف الضغط في المستشفيات ودور الرعاية، وكذلك تحسين تقديم الرعاية في المنزل، وتعزيز الحياة المستقلة لكبار السن".
وفي الوقت الذي يقدم فيه البراهين، تتحرك ذراعا الروبوت ورأسه، بينما كان يجيب بعبارات مبرمجة مسبقاً على الأسئلة التي أرسلت مسبقاً.