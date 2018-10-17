خرج المئات من المواطنين في هايتي الأربعاء في مظاهرات احتجاجية ضد ملفات الفساد وتبييض الأموال التي تنخر البلاد منذ سنوات. وطالب المحتجون في شوارع العاصمة بورت أو برانس بفتح تحقيق في ما يُزعم تحويل مبلغ 3.8 مليار دولار أمريكي من اتفاقية نفط فنزويلية مع هايتي وبلدان أخرى في الكاريبي.
مظاهرات عنيفة في هايتي للمطالبة بالتحقيق في تهريب أموال مشروع "بترو كاريبي"
مظاهرات عنيفة في هايتي للمطالبة بالتحقيق في تهريب أموال مشروع "بترو كاريبي"
وأطلقت الشرطة الرصاص على المسلحين لتفريقهم فيما أحرق المحتجون إطارات السيارات وقطعوا الطرق الرئيسية في جميع أنحاء العاصمة الهاييتية. كما طالب المتظاهرون بتنحي الرئيس جوفانيل مويس.
وقد امتدت الاحتجاجات إلى مكان إحياء مراسم ذكرى وفاة الأب المؤسّس لهايتي جان جاك ديسالين التي حضرها مويس وزوجته ميشيل، حيث أصيب أحد أفراد الشرطة بجسم رماه أحد المتظاهرين بعد وضع إكليل الزهور.
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مشروع بيترو كاريبي أطلقت في يونيو/ حزيران 2005 كتحالف نفطي كاريبي مع فنزويلا يمنح للأعضاء معاملة تفضيلية لشراء الطاقة بسعر مخفض مع شروط مؤجلة منخفضة الفائدة. وقد أظهرت عدة عمليات تدقيق أن الكثير من عائدات شركة بيترو كاريبي في هايتي قد اختفت بعد أن تم صرفها مقابل عقود البناء الحكومية على مشاريع لم تكن قد انتهت. وأجبرت هذه الفضيحة على استقالة رئيس الوزراء جاك جاي لافونتانت.