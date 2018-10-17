شركات وشخصيات انسحبت من مؤتمر "دافوس الصحراء" في السعودية بسبب قضية خاشقجي فمن هي؟

لا تزال تداعيات قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خشاقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري تثير ضجة كبيرة وسط تكذيبات السعودية حول ضلوعها في "تصفية" الصحفي الذي كان يعمل في صحيفة واشنطن بوست والأدلة التي بدأت تكشف عنها تركيا بشكل غير رسمي. ومنذ تفجير هذه القضية من طرف وسائل الإعلام ودخول تركيا والولايات المتحدة كطرف في هذه المواجهة غير المباشرة، تعيش المملكة العربية السعودية مرحلة شبه مقاطعة اقتصادية من طرف الدول والمؤسسات الرسمية خاصة وان الرياض تستعد لعقد مؤتمر مبادرة الاستثمار المستقبلي "دافوس للصحراء" في الفترة ما بين 23 و25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
عدد كبير من الشركات والشخصيات عبروا عن قطع أعمالهم التجارية مع المملكة العربية السعودية إلى حين تقديم المزيد من الإجابات عن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي. ويعتقد بعض المسؤولين الأتراك الذين لم يكشف عن أسمائهم أن خشاقجي قتل داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، كما تشير بعض المزاعم إلى أن اختفاء خاشقجي مرتبط بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
فالعديد من أكبر الصفقات المالية المحتملة في العالم تشمل المملكة العربية السعودية وهي تستند إلى الثقة الكبيرة الموضوعة في ولي العهد السعودي الذي ظهر كشخصية إصلاحية للمملكة.
وفيما ما يلي قائمة الشركات والشخصيات التي أعلنت عن انسحابها من المشاركة في مؤتمر مبادرة الاستثمار المستقبلي "دافوس للصحراء"
الشخصيات والشركات التي أكدت انسحابها من المؤتمر:
الكاتب الصحفي في صحيفة نيويورك تايمز أندرو سوركين، كما سحبت صحيفة التايمز رعايتها للمؤتمر.
كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي
رئيس تحرير مجلة "إيكونوميست" زاني مينتون بيدوس
أريانا هافينغتون، مديرة "ثرايف غلوبال" التي استقالت أيضًا من منصبها في المجلس الاستشاري للمؤتمر
باتريك سون شيونغ، مالك صحيفة لوس أنجلس تايمز وديلي بيست
كما قررت سي إن أن وسي إن بي سي والفينشيال تايمز وبلومبرغ إلغاء رعايتهم للمبادرة
شركة نيكي اليابانية للإعلام
الرئيس التنفيذي لشركة فياكوم بوب باكيش
ستيف كيس، المؤسس المشارك لـ AOL ورئيس مؤسسة Case، غرد قائلا سأعلق خططي في إشارة إلى حديثه عن المؤتمر.
الرئيس التنفيذي لشركة أوبر دارا خسروشاهی الذي قال في بيان: "أنا قلق للغاية من التقارير حتى الآن عن جمال خاشقجي. نحن نتابع الوضع عن كثب، وما لم تظهر مجموعة مختلفة من الحقائق فلن أحضر المؤتمر في الرياض".
رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم
جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة "جي بي مورغن شايس"
الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك" لاري فينك
الرئيس التنفيذي لشركة "بلاكستون" ستيفن شوارزمان
رئيس مجلس إدارة شركة فورد، بيل فورد
ماجاي بانغا، الرئيس التنفيذي لشركة "ماستركارد"
الرئيس التنفيذي لشركة Sotheby's Tad Smith
الجنرال ديفيد بترايوس، رئيس معهد KKR العالمي
ماي فو لي، الرئيس المدير العام لشركة Sinovation Ventures
ديان غرين، مديرة فرع "كلاود" في غوغل
الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن هيبرلوب وانز روب لويد
رئيس مجلس إدارة شركة غلينكور المتخصصة في التنقيب عن النفط توني هايوارد
جون فلينت، مدير عام "اتش أس بي سي"
تيجان ثيام، مدير عام "كريدي سويس"
بيل وينتر الرئيس التنفيذي لشركة Standard Chartered
ديفيد بونديرمان، المؤسس المشارك ورئيس شركة TPG Capital
رئيس بورصة نيويورك ستايسي كانينغهام
براد كيويل، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Uptake
الشركات والأفراد الذين قرروا قطع العلاقات التجارية مع السعودية:
أعلن ريتشارد برانسون، رجل الأعمال الملياردير ومؤسس مجموعة Virgin Group الخميس أنه سيعلق مهامه في مشروعين سياحيين سعوديين وكما قرر تعليق المحادثات حول استثمار مليار دولار مع الرياض.
يوقف إرنست مونيز، وزير الطاقة السابق في عهد الرئيس أوباما ، مشاركته في تقديم المشورة إلى المملكة العربية السعودية في مشروع مدينة ذكية بقيمة 500 مليار دولار.
قالت نيلي كروس، عضو مجلس إدارة NEOM والنائبة السابقة لرئيس المفوضية الأوروبية، لصحيفة وول ستريت جورنال إنها ستعلق دورها في المشروع إلى حين معرفة المزيد.
أفادت تقارير أن شركة "إنديفور كونتنت" هيليوود تتخلى عن صفقة استثمار بقيمة 400 مليون دولار مع صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية.
BGR Group، وهي شركة ضغط ، لم تعد تعمل في المملكة العربية السعودية.
الشركات والشخصيات التي لا تزال تنوي حضور المؤتمر
- وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين الذي قال إنه لا يزال في نيته الذهاب إلى السعودية وقراره النهائي بهذا الشأن سيتخذه الجمعة المقبل بحسب صحيفة نيويورك تايمز.
فوكس بيزنس قالت إن حضورها "قيد المراجعة" حيث من المرتقب أن ترسل فوكس المذيعة ماريا بارتيرومو كمقدمة لفعاليات المؤتمر
الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس بحسب شبكة سي ان ان
الرئيس التنفيذي لشركة إي دي إف للكهرباء الفرنسية جان بيرنارد ليفي بحسب سي ان ان
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