نسجت آلاف العناكب شبكة بيوت لها على طول كيلومتر كامل وبعرض عشرة أمتار، على ساحل بحيرة فيستونيدا شمالي اليونان. وخلال اليومين الأخيرين فقط، تمكنت العناكب من نسج الشبكة العملاقة التي غطت نباتات الغابة القصيرة منها والطويلة، وأتت على الأشجار والجدران والأسيجة وصوامع كنائس محلية.
شاهد: شبكة بيوت عنكبوت كثيفة على طول كيلومتر كامل
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شاهد: شبكة بيوت عنكبوت كثيفة على طول كيلومتر كامل
وتعد هذه الظاهرة من توسع انتشار بيوت العنكبوت نادرا، ولكنها حدثت في السابق وتكررت منذ سنتين، وهي تظهر في أماكن لا تطأها أقدام الناس بحسب العلماء. وعندما تنخفض درجات الحرارة وتختفي الحشرات، سوف تمسح الأمطار شبكات بيوت العنكبوت هذه، وإلى ذلك الوقت، يمكن للأهالي والزائرين أن يشاهدوا تلك الظاهرة ويلتقطوا الصور. وكانت ظاهرة مماثلة شهدتها سواحل بحيرة أيتوليكو غربي اليونان، قبل شهر.
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