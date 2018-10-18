روسيا ومن قبلها الولايات المتحدة.. الصفقات الدسمة تحكم السياسة الخارجية للدول

بوتين اليوم ومن قبله ترامب، كلاهما أكدا أنهما لن يقطعا العلاقات مع المملكة العربية السعودية على خلفية الاتهامات بشأن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

الرئيس الروسي طالب بحقائق ملموسة قبل اتخاذ أي موقف، بينما وصف الرئيس الأمريكي نفسه بالغبي في حال ألغى صفقة أسلحة بمليارات الدولارات، وهو ما يوضح مدى تأثير تجارة الأسلحة أو الصفقات المالية الكبيرة بالسياسات الخارجية للدول.

الولايات المتحدة وكما هو معروف أكبر مصدر للأسلحة في العالم، تتنافس في هذا المجال مع روسيا، والصين إلى حد ما، في سوق تساوي قيمة المعاملات في هذه التجارة سنويا 89 مليار دولار، والسعودية حاليا هي أكبر مشتر للأسلحة الأمريكية، فقد اشترت خلال العامين الماضيين ثلاثة أضعاف ما اشترته أي دولة أخرى، بحسب موقع axios الإخباري.

ولم يتغير موقف الولايات المتحدة، بخصوص صادرات السلاح لأطراف عدة، رغم نداءات جماعات حقوق الإنسان والمنظمات الأممية لوقفها، خاصة للدول التي تخوض حروبا ونزاعات، تسببت بكوارث بحق المدنيين.