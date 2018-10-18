في مقابلة أجرتها موفدة يورونيوز غالينا بولونسكايا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قال المسؤول الروسي إن بلاده ستدفع مساهماتها إلى مجلس أوروبا عندما تعاد لروسيا حقوقها على حد قوله. وكان المجلس قد علق حق تصويت روسيا سنة 2014، ردا على ضم موسكو لشبه جزيرة القرم.
وزير الخارجية الروسي ليورونيوز ..عن العقوبات ضد روسيا ومحاولة تسميم سكريبال وملفات اخرى
وزير الخارجية الروسي ليورونيوز ..عن العقوبات ضد روسيا ومحاولة تسميم سكريبال وملفات اخرى
وقال لافروف إن العقوبات التي فرضت على بلاده جرى تشديدها سنة 2015، وإن البرلمانيين الروس أضحوا لا يستطيعون فعل شيء سوى حضور الجلسات العامة والاستماع للمطالب الموجهة لموسكو دون أن يتمكنوا من الإجابة على أي رد. وقال لافروف إنه إذا كان أراد المجلس أن يطرد روسيا، فإن موسكو ستغادر بإرادتها.
أما عن التوتر القائم بين روسيا والغرب، وخاصة فيما يتعلق بفرضية وقوف روسيا وراع تسميم جاسوس روسي سابق على الأراضي البريطانية، قال لافروف إن بلاده طالبت بتوفير خبراء عدليين للشؤون الجنائية، ولكن لندن لم تستجب لدواع أمنية، مثلما نقل ذلك لافروف، الذي وصف الموقف البريطاني بأنه لا يحترم حتى النظام القضائي البريطاني، حسبما يدعي، قائلا إنه عندما تتوفر وقائع حقيقية يمكن حينها الجلوس مع الجانب الآخر والحديث معه. وأشار لافروف إلى أن الأمر نفسه سيتم بالطريقة ذاتها بشأن موضوع التدخل في الانتخابات الأمريكية.