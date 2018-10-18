فيسبوك تكشف مصدر اختراق ملايين الحسابات

نقلت صحيفة (وول ستريت جورنال) عن مصادر قولها إن شركة فيسبوك توصلت بصورة غير قاطعة إلى أن اختراقا حدث في الآونة الأخيرة لملايين الحسابات دبره مرسلو البريد الإلكتروني غير المرغوب به (سبام) وليس دولة معينة.
وذكرت الصحيفة أن فيسبوك تعتقد أن المهاجمين تنكروا كشركة للتسويق الرقمي من أجل إرسال البريد لمجموعة كبيرة من المستخدمين، مستغلين ثغرات أمنية في البنية البرمجية لتطبيق فيسبوك ومتسببين بأكبر عملية اختراق لشبكة تواصل اجتماعي على الإطلاق.
وقالت فيسبوك الأسبوع الماضي إن مهاجمين سرقوا بيانات من 29 مليون حساب باستخدام برنامج آلي انتقل من مستخدم إلى آخر. وذكرت الشركة أنه بالنسبة لخمسة عشر مليون مستخدم، استطاع المهاجمون الوصول إلى الأسماء ووسائل الاتصال مثل أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني أو كليهما بحسب ما أضافه كل شخص على حسابه الشخصي.
ويستعمل مروجي البريد لألكتروني المزعج (سبام) رسائل بريدية عادة ما تحتوي على بريمجات خبيثة تتيح لهم الوصول لمعلومات على حسابات مستقبلي تلك الرسائل.
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