700 رهينة لدى داعش في سوريا. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن مسلحين من تنظيم ما يعرف بالدولة
بوتين:داعش يحتجز نحو 700 رهينة في سوريا ويتوعد بإعدام عشرة منهم كل يوم
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بوتين:داعش يحتجز نحو 700 رهينة في سوريا ويتوعد بإعدام عشرة منهم كل يوم
الإسلامية في العراق والشام (داعش) يحتجزون نحو 700 رهينة في جزء من سوريا خاضع لسيطرة قوات تدعمها واشنطن وأصدروا إنذارا يتوعدون فيه بإعدام عشرة كل يوم.
وأضاف بوتين، متحدثا في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود، أن من بين الرهائن عددا من الأمريكيين والأوروبيين. وتابع قائلا إن
التنظيم يوسع نطاق سيطرته في منطقة خاضعة لسيطرة قوات أمريكية وقوات تدعمها الولايات المتحدة. ولم يحدد بوتين مطالب المسلحين.