ماتيو سلفيني يفكر في الترشح لرئاسة المفوضية الأوروبية

نقلت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية عن ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء ورئيس حزب رابطة الشمال الايطالية المتطرفة قوله إنه ربما يفكر في الترشح لرئاسة المفوضية الأوروبية في الانتخابات القادمة.
وقال سالفيني في مقابلة أجرتها معه الصحيفة ’’هذا صحيح.. أصدقاء من عدة دول أوروبية يطلبون مني ذلك.. شهر مايو- أيار لا يزال بعيدا. سنرى وسأفكر في الأمر‘‘.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الأوروبية في الفترة من 23 إلى 26 مايو- أيار القادم.
للمزيد من الأخبار على يورونيوز:
وكرر سالفيني الذي يزور روسيا أن إيطاليا ستعارض تجديد العقوبات إلى أجل غير مسمى ضد موسكو. وهو قد سبق ووصف جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية الحالي، وبيير موسكوفيسي مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، الاثنين، بأنهما أعداء لأوروبا، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان.