الرئيس اللبناني يعلن أن تشكيل الحكومة بات قريبا جدا

قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس إن تشكيل الحكومة بات قريبا جدا. وردا على سؤال من الصحفيين عن تشكيل الحكومة، قال عون ’’الحكومة قاب قوسين أو أدنى‘‘.
رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري أعلن في مقابلة تلفزيونية جرت في 4 أكتوبر- تشرين الأول أنه يتوقع تشكيل حكومة جديدة في غضون أسبوع الى عشرة أيام وإن الوضع الاقتصادي في البلاد لم يعد يحتمل مزيدا من التأخير، وقال خلال المقابلة ”يوجد حلول. أنا وفخامة الرئيس ناقشناها وإن شاء الله خلال أسبوع إلى عشرة أيام ستتشكل الحكومة“
وتتنافس الاحزاب في نظام تقاسم السلطة الطائفي بلبنان على الوزارات، والنقطة الشائكة الرئيسية في المفاوضات هي كيفية تلبية المطالب المتضاربة للرئيس ميشال عون المنتمي للطائفة المارونية وحزبه التيار الوطني الحر من ناحية ومنافسه الماروني سمير جعجع وحزبه القوات اللبنانية من ناحية أخرى.