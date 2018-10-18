السجن 25 عاما لأمريكي بتهمة إحراق مسجد في تكساس

قالت السلطات الأمريكية إن رجلا أدين بجريمة كراهية تتعلق بإضرام النيران في مسجد في ولاية تكساس حكم عليه بالسجن لما يقرب من 25 عاما يوم الأربعاء وأضافت أن المتهم تصرف بدافع الكراهية والحقد.
وأضرم مارك بيريس، الذي يبلغ من العمر 26 عاما، النيران في المركز الإسلامي في فيكتوريا الذي يقع على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب غربي مدينة هيوستن في عام 2017. واعتبرت منظمات حقوقية إسلامية الجريمة بأنها جزء من موجة متنامية من التعصب تجاه المسلمين في الولايات المتحدة.
وقالت وزارة العدل الأمريكية إن الرجل أدين في يوليو- تموز بجريمة كراهية بإحراق المركز الإسلامي في فيكتوريا في 28 يناير - كانون الثاني 2017، كما أدين أيضا باستخدام النار لارتكاب جناية اتحادية وحيازة جهاز تدمير غير مسموح به فيما يتعلق بواقعة منفصلة لكن لها صلة بالحادث.
وذكر مكتب النائب العام الأمريكي لمنطقة جنوب تكساس أن القاضي جون ريني قال أثناء النطق بالحكم إن جرائم الكراهية ’’سرطان لمجتمعنا‘‘ وإنه ’’يجب عدم التساهل مع هذا السلوك في مجتمعنا‘‘.
وأعيد بناء المسجد بعد فيض من التبرعات لإعادته إلى ما كان عليه. وقالت وزارة العدل الأمريكية إنه عندما علم بيريس بأن الجالية المسلمة في فيكتوريا جمعت أموالا لإعادة بناء المسجد أبلغ أحد الشهود بأنه سيحرق المسجد مجددا إذا أعيد بناؤه.
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