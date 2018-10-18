هرع المئات من الأوغنديين بمدينة جينجا جنوب أوغندا نحو الجسر الجديد الذي أطلق عليه إسم "مصدر النيل" الذي افتتحه الأربعاء الرئيس يوري موسيفيني. الجسر الحديدي يعد الأول من نوعه في البلاد ويمتد على طول 525 مترا فوق نهر النيل.
شاهد: أوغندا تحتفل بجسر "مصدر النيل" على طريقتها
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شاهد: أوغندا تحتفل بجسر "مصدر النيل" على طريقتها
صمم الجسر على هيكلين بمسارين وكلف 112.6 مليون دولار أمريكي وقد مولت بناءه وكالة التعاون الدولي اليابانية وسيقلل بشكل كبير من عبء جسر نالوبال القديم الذي يبلغ عمره 50 عامًا.
جسر "مصدر النيل" سيكون طريقا هاما لنقل الواردات والصادرات بين أوغندا وكينيا، كما سيصبح من أهم الطرق للبضائع المصدرة والمستوردة من جمهورية رواندا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان.
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