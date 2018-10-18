واشنطن بوست تنشر آخر مقال عمود لجمال خاشقجي

نشرت صحيفة واشنطن بوست آخر مقال عمود للصحفي السعودي جمال خاشقجي يوم أمس الأربعاء باللغة العربية والانجليزية. ولم يشاهد خاشقجي منذ دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر الحالي. ونقلت نيويورك تايمز أن تركيا تملك تسجيلات صوتية تشير إلى أن خاشقجي قتل داخل القنصلية، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب الحصول على تلك التسجيلات.

من جانبها تعتقد الصحافية في واشنطن بوست كارين عطية أن زميلها لقي مصيره المحتوم، وكتبت قائلة: "إن صحيفة واشنطن بوست علقت نشر المقالة الأخيرة لجمال، أملا في عودته إلى المقر من جديد، حتى ينشرها وإياي، معا، والآن على أن أقبل بأن ذلك لن يحدث، وهذه آخر مقالة له سأنشرها في الصحيفة".