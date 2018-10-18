أهي الصدفة أم الشعور بالألفة هو ما جمع بين كائنين مختلفين في أعماق البحر؟
شاهد: صداقة في عمق البحر بين غواص وفقمة... فربّ صدفة خير من ألف ميعاد
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شاهد: صداقة في عمق البحر بين غواص وفقمة... فربّ صدفة خير من ألف ميعاد
إنه مشهد رائع بين أحد الغوّاصين وقمة في مياه جزر فارني شمال شرق انجلترا.
بن بورفيل غواص بريطاني كان في رحلة بحرية حين فاجأته فقمة يبدو أنها استظرفته أو وقعت في حبه فبدأت وصلة من المداعبة ويقول بورفيل مازحا أن الفقمة حاولت فحص القناع والتأكد من أن صاحبه وضعه بشكل جيد.
وسيبقى للبحر سحره الخاص بما يزخر به من كنوز، خصوصا إذا كان مسرحا لنسج علاقات ودية استثنائية.